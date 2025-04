Erdély titkai bőrbe varrva – különleges szakmai úton jártak a tatai tanárok

Nem mindennapi szakmai élménnyel gazdagodtak a tatai diákotthon pedagógusai: hatan vehettek részt egy különleges, tíznapos erdélyi tanulmányúton az Erasmus program támogatásával. A „Múlt csodái – a jövő lehetőségei” című projekt célja az volt, hogy a Bőrtárgykészítő szakképzés oktatói első kézből ismerkedhessenek meg olyan hagyományos bőrműves technológiákkal, amelyek ott még élnek és generációról generációra öröklődnek.

A tatai diákotthon tanárai az Erdélyben szerzett tudásról tanúsítványt is kaptak. Céljuk, hogy diákjaiknak is átadhassák a hagyományos módszereket

Fotó: beküldött

A tanulmányút már az első nap különleges eseménnyel kezdődött: a résztvevők partnerintézményük, az ARTERA Alapítvány fennállásának 25. évfordulóját ünnepelték. Az alapítvány Székelyföld értékeinek, kézműves hagyományainak megőrzését tűzte ki célul – így kiváló helyszínként szolgált a szakmai program indításához.

A tatai diákotthonban is őrzik a hagyományt

A második nap útjuk a gyimesi tájakra, a mélyen vallásos és hagyományőrző csángó közösségek földjére vezetett, ahol olyan mesterekkel találkoztak, akik még szüleiktől, nagyszüleiktől tanulták a mesterség fortélyait. Hidegségben Bartos Béla bácsi mutatta be, hogyan dolgozza fel a juhbőrt teljesen hagyományos módszerekkel: a patakban történő mosástól a csávázáson át a kézi puhításig minden lépés kézzel történik. Az így elkészült bőr az alapja azoknak a díszes csángó mellényeknek, amelyeket menye, Bartos Enikő hímez ki szebbnél szebb motívumokkal.

A következő szakmai állomás Székelyudvarhely volt, ahol Szász Judit bőrműves mester tartott mesterkurzust a résztvevőknek. Az erdélyi szironyozott tüsző – egy bőrszállal hímzett, széles bőröv – készítésének lépéseit tanulhatták meg a jelenlévők, miközben a mester történetein keresztül a régi idők mesterségének mindennapjai is életre keltek. A tatai Új Úti Diákotthon tanárai ellátogattak a hímzőasszonyok műhelyébe is. A finom, szimbolikus minták nemcsak kézügyességet, hanem türelmet és hagyománytiszteletet is igényeltek – ezek az órák valódi szakmai kincseknek bizonyultak. Természetesen a tíz nap során a szakmai programokon kívül is bőven adódott lehetőség feltöltődésre.