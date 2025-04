Tata színei Sulyok Teréz ecsetjén – kiállítás nyílt a Piarista Rendházban

Sulyok Teréz kiállítása nemcsak egy művészeti tárlat, hanem személyes vallomás is a városhoz, az emberekhez, az alkotás öröméhez. A tata.hu beszámolója szerint a Piarista Rendház tereiben áprilisban egy különleges világ nyílik meg a látogatók előtt, ahol a képek nemcsak díszítenek – beszélnek is.

Sulyok Teréz kiállítását április 24-éig csodálhatják meg az érdeklődők a Piarista Rendházban.

Fotó: tata.hu

A Tatai Helytörténeti Egyesület és a Tatai Rend-ház Nonprofit Kft. támogatásával megvalósult tárlat nem véletlenül kapott helyet egy szakrális térben: a festmények egyszerre sugároznak nyugalmat és emelkedettséget. A művész hitvallása – miszerint a természetből kell hidat verni a belső világ felé – minden egyes képből visszaköszön. Ez a belső utazás pedig a nézőt is magával ragadja.

Tata ihlette Sulyok Teréz képeit

A kiállításon több műfaj is képviselteti magát, de a középpontban a tájképek állnak – elsősorban Tata ihlette jelenetek, a város vizei, terei, templomai, évszakai. Látható a tavaly elkészült stáció sorozat is, amely szakrális erejével teszi teljessé a válogatást.

Az esemény különleges hangsúlyt kapott az évfordulók tükrében is. Sulyok Teréz tavaly ünnepelte 65. születésnapját, 25 éves az a nagyméretű olajfestménye, amely a Városháza dísztermét ékesíti, és immár húsz éve aktív résztvevője a Tatai Tehetséggondozó Művészeti Tábornak. Nem csoda hát, hogy a képeiből árad az elköteleződés – nemcsak a művészet, de a város és az itt élők iránt is.