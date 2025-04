Michl Juli kitárulkozott: drámai vallomás a Reménytelenül főszereplőjétől

Egy film, amely nem csupán bemutat, de szembesít – és nem engedi, hogy érintetlenül távozzunk a nézőtérről. A Reménytelenül című alkotás tatai közönségtalálkozóján jártunk, ahol nemcsak a vásznon láttuk viszont a mély érzelmeket, hanem a vetítés utáni beszélgetés során is.

Őszintén vallottak az alkotók a filmről. Különleges közönségtalálkozón jártunk a Reménytelenül vetítése után Tatán

Fotó: GDV / Forrás: 24 Óra

A József Attiláról szóló film főszereplője, a tatai születésű Michl Juli, és férje, a film rendezője, Rózsa Gábor válaszoltak a közönség kérdéseire, és számos kulisszatitkot is megosztottak a forgatásról – őszintén, tabuk nélkül, lenyűgöző nyitottsággal. Már az is lenyűgöző, hogy a teljes filmet mindössze tíz nap alatt forgatták le – ez elképesztő tempónak számít, főleg egy ilyen érzékeny témákat boncolgató, mélylélektani dráma esetében.

A Reménytelenül üzenetei:

A rendező elmondta, hogy három kulcstémát kívántak hangsúlyozni a filmben:

Először is Gyömrői Edit személyiségén keresztül egy erős, önálló nő karakterét, aki a húszas-harmincas évek férfiak uralta világában is helyt tudott állni – nem csupán nőként, de pszichoanalitikusként is. A vásznon több jelenet is ennek a méltó ábrázolását adta, árnyaltan, mégis határozottan.