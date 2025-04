Kocsmakvíz zöld kérdésekkel, lilahagymás zsíros kenyérrel

A meghirdetett programra szinte percek alatt telnek be a helyek. Ezúttal is tíz csapat jelentkezett, és végül nyolc 3-6 fős csoport várta Mikolasek Zsófia, az intézmény igazgatója által összeállított kérdéseket. Ötven furfangos, komoly és elgondolkodtató feladat várt a versenyzőkre. Többek között olyan kérdések, hogy milyen virág bibéjéből származik a világ legdrágább főszere (krókusz); vagy melyik történelmi személyiséget nevezik néha a világ legnagyobb természetvédőjének, mert vérengzései nyomán a kihalt falvakat visszafoglalhatta a természet, így becslések szerint 700 millió tonnával csökkent a globális szén-dioxid kibocsátást (Dzsingisz Kán).

Sokan voltak kíváncsiak az eseményre

Fotó: Sugár Gabi / Forrás: 24 Óra

Emojikkal körberajzolt filmeket lehetett kitalálni, és voltak fontos környezetvédelmi kifejezések a kérdések között, ahogy események is. Kiderült például az is, hogy melyik országban a legmagasabb a megújuló energiaforrások részaránya (Izland), vagy mi állítja elő a légköri oxigén legnagyobb részét a Földön (az óceánok algái). Az egyik legmeglepőbb kérdés az volt, amely rávilágított, hogy 2018-ban augusztus 1-je, 2025-ben pedig már május 7-e lesz a globális túlfogyasztás napja, azaz erre a napra az emberiség felhasznál minden erőforrást, amelyet a természet egy év alatt képes adni.

Fotó: Sugár Gabi / Forrás: 24 Óra

Ötven kérdés várta több fordulóban a résztvevőket, akik közül néhányan a könyvtár felhívásának eleget téve elméjük pallérozása érdekében magukkal hozták kedvenc italukat is. A házigazdák persze igyekeztek mindent megtenni annak érdekében, hogy a kocsma-hangulat meglegyen a nagyon is komoly kvízjáték alatt: házi szörpök, lilahagymás, paprikás zsíros kenyér, és vörösbor is segített a gondolkodásban.

Fotó: Sugár Gabi / Forrás: 24 Óra

Kiváló teljesítménnyel három csapat is az élen végzett. Végül egy utolsó kérdés döntötte el a helyezéseket. Az első helyen a JAJdejók végeztek, s vihették haza a fődíjat, az üveg pezsgőt. Őket a Szuper 6-os, és a Kvízlelők követték az élen. Kiváló teljesítményt nyújtottak persze a többiek is: a Szeszélyes Négyes, a Mákvirág, a Tüncikék, a Friends Team, Barátság is. Búcsúzóul pedig már most elhangzott: mikor lesz a következő?