Történelmi kincset adományoztak a tatai vármúzeumnak

Van, aki a múltat elzárja egy fiókba, más viszont megosztja. Így válik közkinccsé. Bányai Tihamér tatai képviselő egy különleges, több mint 160 éves atlaszt talált a családi iratok között, amelyet most a tatai Kuny Domokos Múzeum gyűjteményének ajándékozott. A régi, megsárgult papírok másnak értéktelennek tűnnek, de a szakember úgy véli, hogy igazi kincset találtak.

Fotó: beküldött

A régi térképek nemcsak dísztárgyak: történeteket őriznek, határokat, amelyek már nincsenek, és világokat, amelyek egykor valóságosak voltak.

Történelmi kincset találtak a hagyatékban

– Sok régi dokumentum között, személyes levelek, iratok közt bukkantam rá erre a foszladozó papírkötegbe hajtogatott atlaszra. Csak amikor hazahoztam Tatára, vettem észre, mit is találtam valójában, egy 1864-es térképgyűjteményt – mesélte Bányai Tihamér, akit a felfedezés saját családfájának részletesebb kutatására is inspirált.

A képviselő apai és anyai ágon is talált tanító felmenőket az 1800-as évek végéről, így nem zárható ki, hogy az atlasz az ő tulajdonukban volt. Az adományozás gesztusa mögött pedig nemcsak a történelem iránti tisztelet, hanem egy mély meggyőződés is húzódik.

– Sokan azt gondolják, az érték a birtoklásban rejlik. Én azonban abban hiszek, hogy az igazi érték a megosztásban van. Egy térkép, egy könyv akkor él igazán, ha mások is hozzáférhetnek, tanulmányozhatják, inspirálódhatnak belőle. Az ilyen gesztusokkal hidakat építünk múlt és jelen között és talán egy kicsit a jövőhöz is – vélekedett a tatai képviselő.

Jó helyre került

A történeti dokumentum már a Kuny Domokos Múzeum gondozásában folytatja pályafutását. Dr. Schmidtmayer Richárd, a tatai vármúzeum igazgatója a Tatai Televíziónak arról beszélt, hogy az efféle adományok mindig kiemelkedően fontosak.

– Ilyenkor nem csak egy tárgy kerül be a gyűjteménybe, hanem a hozzá tartozó történet is . Ettől lesz muzeológiai értelemben is sokkal értékesebb. Amikor megmutatták az atlaszt, tényleg elkerekedett a szemünk. Korához képest meglepően jó állapotban maradt fenn, csak használatból eredő apró sérülések láthatók rajta – mutatta a atlaszt az igazgató. A térképgyűjtemény nem csupán a papír értékét hordozza. Az 1864-es világot mutatja: amikor még Alaszka Oroszországhoz tartozott, Amerika északi és déli része külön szerepel a polgárháború miatt, a Török Birodalom pedig közvetlen szomszédja a Magyar Királyságnak. Mindez nemcsak a történelem szerelmeseinek, hanem a diákoknak és kutatóknak is izgalmas adalék. Az előkerült történelmi kincs egy újabb bizonyítéka annak, hogy a múlt nem csupán mögöttünk van, hanem körülöttünk él tovább, ha hagyjuk, hogy meséljen.