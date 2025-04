„Talán eltűnők hirtelen” – József Attila versei életre keltek Tardoson

A magyar költészet napjához kapcsolódva különleges irodalmi esttel idézték meg József Attila szellemét Tardoson. A Tatai Versbarátok Köre örömmel tett eleget a meghívásnak, és egy meghitt, nagy átéléssel előadott műsorral ajándékozta meg a közönséget. A tartalom pedig – ahogy a szervezők fogalmaztak – minden szempontból méltó volt az ünnephez.

A tardosi közösségi házban egy különleges irodalmi esttel idézték meg József Attila szellemét

Fotó: beküldött

A meghitt és átgondoltan szerkesztett műsor, amelyet Gútay Jánosné, a kör vezetője állított össze, valódi lelki feltöltődést jelentett a résztvevőknek. Versek, önéletrajzi részletek, zenei aláfestés és archív fotók együtt idézték meg a költő személyes világát – úgy, hogy nem egy könnycsepp is kicsordult a nézők szeméből.

József Attila legszebb versei érkeztek Tardosra

A tavasz ünneplésétől egészen a „Talán eltűnök hirtelen” fájdalmas szépségéig tartó ív hatásos és megható keretbe foglalta az estet. A szervező ezúttal is kicsit csalódottan nyugtázta, hogy sokakhoz nem jutott el a program híre. Pedig akik ott voltak, újra és újra elmondják: megérte. A színvonal, az élmény, az átélt előadás egyértelműen emlékezetessé tette az estét.

A Tatai Versbarátok Köre több mint egy szavalócsoport – egy olyan közösség, amelyet az irodalom, a költészet és az egymás iránti tisztelet tart össze. Gútay Jánosné mesélt a kezdetekről is: a tanári pálya Tardosbányához köti, ezért mindig örömmel tér vissza. Az elmúlt 15 év alatt a baráti társaság szép lassan irodalmi misszióvá formálódott. A csoport tagjai között villanyszerelőtől a bíróig sokféle ember akad, de közös bennük a vers iránti szenvedély.

Az évek során egyre többen vállalják a szereplést, és nemcsak szavalnak, hanem írnak is: nemrég jelent meg saját antológiájuk, Így írunk mi címmel. A közösség már nemcsak a környéken ismert, gyakori vendégek határon innen és túl is.