Hunyadi 600 év után újra meghódítja Európát?

A hazai közönséget már levette a lábáról, most pedig külföldi nézők előtt is bemutatkozik a Hunyadi sorozat. A történelmi szuperprodukció az osztrák közszolgálati televízió, az ORF képernyőjén debütál húsvéthétfőn – nem is akárhogyan: rögtön két epizódot vetítenek le, a továbbiakban pedig heti két részt sugároznak majd, ahogy nálunk is.

A Hunyadi sorozat látványvilágán több mint 100 fős csapat dolgozott. Most külföldön is bizonyíthat a magyar alkotás

Fotó: TV2

A sorozatot a helyi sajtó már most az „európai Trónok harcaként” emlegeti, és nem véletlenül. A tízrészes széria látványvilága, történelmi hűsége és monumentális csatajelenetei nemcsak a kritikusokat nyűgözték le, hanem a nemzetközi piac figyelmét is felkeltették. Az osztrák Der Standard például külön kiemelte az 56 millió eurós költségvetést, amely minden idők egyik legnagyobb európai tévés beruházása.

A Hunyadi sorozat már külföldön is hódít

A Kemma.hu már korábban megjósolta, hogy a Hunyadi nemcsak Magyarországon lesz sikeres. Cserteg István filmkutató, portálunk szakértője már a premier előtt is nemzetközi sikerről beszélt.

– A Hunyadi sorozat legfontosabb küldetése, hogy bizonyítsa: a magyar filmipar képes világszínvonalon teljesíteni – mondta a premier után a filmkutató. Hozzátette, hogy Budapest a régió egyik legjelentősebb filmes központja, és a magyar filmgyártás technikai, valamint emberi háttere is adott ahhoz, hogy nemzetközi szinten is versenyképes alkotások szülessenek. Már akkor biztosra vette, hogy a Hunyadi több országban is képernyőre kerül – és most igaza lett.