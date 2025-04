A húsvét szépsége

Míg más családok önfeledten készülnek az ünnepre, én eseményeket járok, hogy bemutassam, más családok hogyan élik át a húsvéti programokat. Eközben otthon vár három különböző korú és igényű gyerek, akiket valahogy meg kell próbálnom összehangolni az ünnepi készülődéssel és a munkával.

A gyerekek számára a húsvét izgalmas: tojásfestés, csokinyuszik és tojáskeresés. Az én nézőpontomból viszont minden egy nagy logisztikai játszma. Mikor fér bele a munkanapomba a tojásfestés? Ki vigyáz a gyerekekre, miközben én interjút készítek egy rendezvényen? És vajon elég, ha a sonkát éjfél után főzöm meg, amikor végre elcsendesedik a ház?

A locsolás szerencsére a két fiúra marad, akik ilyenkor vállvetve látogatják meg a szomszéd nénit és a másik településen lakó nagymamát. A lányokat is magukkal viszik, hiszen anya dolgozik, és így a húsvéti délelőtt apás programmá alakul. Kicsit persze aggódom, hogy a hajuk estére csokival és locsolóvízzel lesz teli, de ez már ilyenkor a legkevesebb. A fontos, hogy jól érzik magukat, és közben én is elvégezhetem a munkámat.

És persze ott van az esti rendrakás, a küzdelem, hogy ne egyenek túl sok édességet, és a kimerült pillanatok, amikor azon gondolkozom, hogyan tudok ebből valami értelmeset kihozni másnapra, egy cikkben.

De mégis, minden tökéletlenség ellenére van valami különleges ebben az időszakban. Nem a varázslat teszi azzá, hanem a valóság: hogy az ünnep egyszerre jelent kihívást és lehetőséget arra, hogy megmutassam másoknak, milyen színes, izgalmas és olykor kaotikus is lehet a húsvét. Mert végül is ez a lényeg: élvezni azt, ami van, és mások számára is láthatóvá tenni.