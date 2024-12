A „mester” 1994-es halálának 30. évfordulójára emlékezve adták az egyik leghíresebb kötetét magyarul, mely minálunk A hétköznapi őrület meséi címet kapta. A novellafűzér jellegzetes történettel bír, annak eredeti változata, az Erections, Ejaculations, Exhibitions and General Tales of Ordinary Madness volt és 1972-ben jelent meg először. A nagy művet később kettészedték, s így érkezett meg több korábbi Bukowski mű után két részben: idén tavasszal A város legszebb nője, majd most ősszel A hétköznapi őrület meséi címmel.

Mindkét esetben Pritz Péternek köszönhető a fordítás. A Bukowski-fanok persze most örülhetnek, az eredeti nagy mű két része végre egymás mellé kerülhet a könyvespolcon. Korábban már írtam e rovatban Bukowskiról és lírai és prózai könyveiről, a most ajánlott kötetről is tulajdonképpen ugyanaz elmondható. Ez az amerikai szerző a nagyvárosok külkerületeinek világát, a munkások, szegények, naplopók, szerencsejátékosok, alkohol- és drogfüggők, utcai vagányok és prostituáltak világát festi le minduntalan, amolyan 20. századi Villon-ként, egyedi, közvetlen naturális, nem ritkán botrányosan szókimondó és polgárpukkasztó stílusban, modorban és tartalommal.

A Troubadour Kiadó sem finomkodta el az ajánlót, mert persze minek is, a csipkétől díszes széplelkek úgy sem érnek még csak hozzá sem, ezért fogalmaztak így: „Aki már olvasta A város legszebb nőjét, tudja, mire számíthat, aki pedig nem, annak elmondjuk: Bukowski kompromisszumot nem ismerő életének legvadabb, legmegrázóbb, legelképesztőbb, leghumorosabb, legabszurdabb, legszürreálisabb és legtársadalomkritikusabb írásait élvezhetjük, amelyek egyszerre rántanak le minket a porba és emelnek fel az egekbe.”

Ebben a kötetben valamivel több, mint harminc novella sorakozik, mindegyik Bukowski egy-egy vélt, valós életkalandjának meséje, zömében féktelen ivászattal tarkított sztorik, köztük az egyetemeken tartott felolvasóestek, lóversenypályán történt pénzek elherdálásainak, furábbnál furább alakokkal való tusakodások és bizarr kimenetelű csajozások epizódjai.