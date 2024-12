Péntek Szilveszter, az alapítvány elnöke köszöntötte a megjelent érdeklődőket, szülőket, felkészítő pedagógusokat a Csodabogarak – különlegesek – tehetségesek című művészeti találkozón, majd dr. Konczer Erik alpolgármester nyitotta meg a gálaműsort. Beszédében kiemelte a Léleksegítő Alapítvány elmúlt időszakban szervezett jelentősebb eseményeit: a Kék Pont átadása után a művészeti fesztivált, majd a támogatói estet, ahol az alapítvány célkitűzései mellé álltak a város legnagyobb adózói is.

A Csodabogarak továbbjutói léptek fel a gálaműsor első részében

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Ötven diák jelentkezett a november elején megszervezett művészeti fesztiválra. Színpadi produkció mellett húsznál is több vizuális alkotást küldtek be. A zsűri pedig a Szélrózsa Táncegyüttes mellett Babai Gergő Gábort, Aranyosi Esthert, Gulyás-Kovács Konrádot és Vály Györgyöt juttatta tovább. Volt trombitaszóló, ének, tánc és versmondás is a műsortban.