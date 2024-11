Az adventi kalendáriumok sokat változtak az évek során. Gyerekként valószínű mindannyiuknak édességek voltak a kis ablakokban. Ma már számtalan lehetőség közül választhatunk: kisebbeknek készül plüssállatos, építőkockás, nagyobbaknak sminkszeres, szerszámos. Kifejezetten felnőtteknek gyártanak kávés, teás, de akár alkoholos verziókat is, így a legnagyobbak sem maradnak ki a mókából. Mióta saját bevételem van, nem csak karácsonykor, de adventkor is gondolok a szüleimre, és ahogy ők is gondoskodnak adventi kalendáriumról a már huszonéves gyerekeiknek, úgy én is beszerzek a szüleimnek egyet, hogy ők is megjutalmazhassák a bennük rejlő gyermeket.