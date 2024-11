A napokban zajlott a rajzpályázat ünnepélyes eredményhirdetése. 204 pályamű érkezett, amelyek közül 48-at díjazott a Tóth Enikő művészettörténész által vezetett zsűri. A díjakat, mint minden évben, most is a művészettörténész adta át. Az eseményen jelen volt Bereznai Csaba önkormányzati képviselő is.

Negyvennyolc diákot díjaztak a Görgényi rajzpályázaton

Az Esztergomi Úti Telephely néven működő köznevelési egységet korábban Móra Ferenc, még korábban Mező Imre, az 1952-ben történő átadásakor pedig Tatabánya Újvárosi Állami Általános Iskolának hívták. Görgényi, a magyar Goyaként is emlegetett tatabányai, pontosabban bánhidai festőművész ennek a Mező Imre iskolának volt a rajztanára 1964-től 1969-ig. Tehát ez az eszmei alapja a „Diák alkotói pályázat Görgényi István emlékére” című eseménynek.

Závori Judit, az iskola rajztanára Görgényi tanítványa volt, méghozzá ebben az iskolában. Lapunknak elmondta, hogy türelmes emberként emlékszik vissza rá, aki sosem vette el a tanulók kedvét, akármilyen is volt a rajzuk.

– Szerettem rajzolni, ám amikor korrigálta a rajzokat, még furcsa volt, nem értettem őt; de utána rájöttem, hogy bizony azok a kiemelések milyen fontosak! – mondta Pista bácsiról, ugyanis így szólították Görgényit. Akkoriban erős vonalakkal kontúrozott. Jó alapokat adott, az biztos. És olyan szerencsém volt, hogy a főiskolán Krajcsirovits tanár úr volt a csoportvezetőm, akinél tovább lehetett építkezni – tette hozzá.

Az említett Krajcsirovits ekként nyilatkozott Görgényiről a Dolgozók Lapjában 1985. január 26-án megjelent cikk szerint:

„Rendszerint egyedül járt festeni. Nagyon szerette a nádfedeles, dülöngélő viskókat. Amikor vette a festőszéket, a nagy festőládát és nekiindult „szűz tájat” keresni, melynek lelke van, előfordult, hogy kigúnyolták. Azt mondták róla, hogy nem festő, hanem csak őstehetség. Nyughatatlan alkotó volt. Ez a lényeg.”

Görgényi 12 éves volt – és még a születési nevén, vagyis Benkovics Istvánnak hívták –, amikor gyorsan és pontosan lerajzolta pajtását, Bondor Istvánt, a későbbi szobrászművészt és rajztanárt. Bondor ezt mondta Görgényiről: