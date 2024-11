A darab arról szól, hogy Ken Harrist, az alkotóereje teljében lévő, sikeres szobrászművészt autóbaleset éri. Dr. Michael Emersonnak ugyan egy bravúros műtéttel sikerül megmentenie az életét, Ken azonban soha többé nem tudja használni a kezét, nem lesz képes sétálni, megérinteni valakit, egyedül enni, inni, mosdani. Nyaktól lefelé teljesen megbénult. De milyen élet ez örök mozdulatlanságra kárhoztatva, kiszolgáltatva, szerelem és munka nélkül? Élet ez egyáltalán? Ken úgy dönt: nem kér belőle. Mivel azonban öngyilkosságra sem képes, a halálhoz is más emberek közreműködésére szorul, akik szintén gondolkodnak, éreznek, elvek és értékek mentén élnek, van elképzelésük életről-halálról. Dr. Emerson a gyógyításra esküdött föl, nem járulhat hozzá a páciensét életben tartó kezelés megvonásához. Azt törvény tiltja, hogy másokat halálra ítéljünk. De van-e jogunk életre ítélni valakit?

A képen Dévai Balázs és Danis Lídia

Forrás: Jászai Mari Színház/Sipos Zoltán

A darab kettőjük harcán keresztül tesz fel kérdéseket életről és halálról, etikáról és szabadságról, egyénről és társadalomról. A Brian Clark által írt színdarab magával ragadja a nézőt, állásfoglalásra készteti. Ken küzdelme a halálért az élet szeretetét ébreszti fel bennünk.

Crespo Rodrigo a dráma rendezése kapcsán elmondta:

- A darabot néhány évvel ezelőtt olvastam először, és most, hogy az életvégi döntések kérdése reflektorfénybe került, az évadtervezés kapcsán arra gondoltam, itt az ideje elővenni. Az alaphelyzet a híreket olvasva talán ismerős lehet mindenki számára: a súlyos beteg főszereplő maga szeretne dönteni a haláláról. Nem dokumentumdráma, enged egy kis távolságtartást, ugyanakkor alkalmat adhat arra, hogy végiggondoljuk mindazt, amit nem szeretünk végiggondolni. Pedig saját magunk vagy a szeretteink kapcsán előbb-utóbb mindnyájan szembesülünk hasonló kérdésekkel. Már a cím is egy fontos felvetés: mennyire az enyém a saját életem? Ez egy jól felépített dráma, megmutat egy helyzetet, dilemmákat vet fel, paradoxonokkal állítja szembe a nézőt: eljuthat oda, hogy valakinek a haláláért szurkol, miközben ott vannak a szűkebb környezet és az orvos szempontjai is. Ugyanakkor a darab tele van humorral, ott csillog benne a főszereplő, Ken Harrison, az autóbalesete következtében lebénult szobrász szelleme.