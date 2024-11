A Magyar-Japán Baráti Társaság és a nyergesi Ady Endre Művelődési Ház összefogott, és elhozta a szamurájok és a manga, de még a Star Wars világát is Nyergesújfalura.

A harci bemutató volt az egyik legnépszerűbb, de megelevenedett a manga és a kimonók világa is

Haiku, manga és tea szertartás

Kinek mi jut eszébe először Japánról? A legtöbben a szamurájokra, netán a róluk szóló filmekre gondolhatnak, esetleg a rendszerváltás után hazánkban is teret hódító manga és anime rajzfilmekre. Egyre több rajongója van a japán kultúrának, ételeknek, és szenvedélyesen keresik, gyűjtik mindent,ami picit is japán.

A Magyar-Japán baráti társaság jóvoltából a nyergesi művelődési házba látogatók széleskörű ismereteket és élményeket kaphattak Japánból. A szombati napon Tóth Ágnes, a Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója fogadta a nap vendégeit, így többek közt Ozaki Takeshit, a Japán Nagykövetség Kulturális Osztályának vezető diplomatáját és Takács Józsefet, a Magyar-Japán Baráti Társaság elnökét, akik köszöntőbeszédet is mondtak. Rajtuk kívül beszélt a megnyitón Mihelik Magdolna polgármester. Jelen voltak még a térségbeli japán cégek igazgatói is.

A Japán-napon egy kiállítás is helyet kapott: a 98 éves Kawarazaki Toyoko alkotásaiból és személyes használati tárgyaiból, fényképeiből. A tanka-versek Japán 100 évének történetét mutatja be. A kiállítás alapanyagát az idős hölgy unokája, a Magyarországon élő Kurita Junko állította össze. Kurita Junko mindenemellett egy teaszertartást is bemutatott a VIP-vendégeknek, hiszen ő maga japán tea szakértő. A kiállítás mellett ifjú tehetségek manga rajzait is megtekinthették a látogatók.