Ennek fényében dőlt el ugyanis, hogy a vele szemközti székben helyet foglaló Till Attilával hogyan viselkedjen. Kényes kérdéseket kapjon, amiktől verejtékezni kezd a homloka, vagy csak „simogassa” őt Jakupcsek.

Jakupcsek Gabriella beszélgetett Till Attilával az Agora színpadán

Azt mindenki döntse el maga, melyiket alkalmazta inkább a kérdező. Kiderült, hogy korábban a kölyökvizsla képű műsorvezető mekkora sikert aratott a tévéstúdióban. A nők többsége, miként a házigazda, maga Jakupcsek is odáig volt érte, és még most is annyira sármosnak tartja, hogy el tudná képzelni Tillát modellként is.

Kiderült, hogy a köztévéből egyik pillanatról a másikra a kereskedelmi csatornához kerülő Tilla csupán jókor volt jó helyen és a csillagok szerencsés együttállásának köszönheti a lehetőséget, hogy egyből egy élő show (Big Brother) műsorvezetője lehetett. Tillát mindenki a humoráért és a sztorizgatásáért kedveli - sajnos vagy nem, éppen ebből láthattunk keveset. Érdekes volt őt olyan szerepben látni, ahol komolyan vall alkoholizmusáról és arról, hogy nyolc éve egyetlen kortyot sem iszik. Szinte adta volna magát a kérdés, hogy mi volt az utolsó csepp a pohárban, vagyis miért döntött úgy, hogy leteszi asz italt. Költői kérdés maradt....

Tilla sommás véleményét bátran vállalta: aki alkoholista, az mindig az is marad. Éppen ezért nem érdemes kockáztatni. Az már kevésbé volt érdekfeszítő, amikor hosszú perceken át taglalták Jakupcsekkel az egyik kereskedelmi csatorna főnökeit. Tilla immáron 20 éve a TV2 arca, és sosem hagyná ott szeretett munkahelyét. Egyetlen ördögi kérdést hallhattunk, pedig a nézők többször megszavazták a combos kérdéseket. Pályája során volt-e alkalom arra, hogy magyarázkodnia kellett főnökeinek egy-egy fellépése miatt? Tilla szerint nem volt erre példa, holott nyíltan állást foglalt a Színház- és Filmművészeti Egyetem szolidaritási mozgalma kapcsán is.

Az interaktív sorozat nagy előnye, hogy az elmúlt egy évben olyan neves színészeket vonultatott fel a tatabányai kulturális intézményben, mint például Koltai Róbert, Stohl András és Gálvölgyi János.