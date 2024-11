A Cherry Blossom azzal aposztrofálta a kiállítást, hogy az „a Heart & Cherry Limited Editions kortárs képzőművészeti kollaborációból” született.

Sárvári-Zita, a-Heart-and-Cherry-galéria-vezetője, és-Brassai-Gabriella, a-Duna-Múzeum galériájának vezetője

Fotó: Pöltl Zoltán

Egészen leegyszerűsítve ez jelenti a budapesti galéria és a fiatal alkotó kapcsolatának lényegét. A november 14-ei megnyitón Brassai Gabriella a Duna Múzeum Európai Közép Galéria vezetője (s egyben a tárlat kurátora) konferálta fel Sárvári Zitát, aki a Heart & Cherry galéria tulajdonos-vezetője. Ő beszélt a kiállítás anyagáról, illetve a fent említett kollaborációról. A megnyitón kiderült, hogy a most Esztergomban bemutatott kollekció egy 2020 óta bővülő anyag, melyben nagy hangsúlyt fektettek a litográfia mai technikákkal való alkalmazására is. Az is elhangzott, hogy maga a budapesti galéria is 2020-ban alakult, mégpedig azzal az elképzeléssel és intuícióval, hogy a sokszorosított grafikai technológiával készült kompozíciók szerepeljenek újra az alkotók műhelyeiben. Mindezeknek összegzéséről a Heart & Cherry galéria honlapján többek között ez olvasható: „Cél: feltörekvő művészek, friss és új látásmódok bemutatására összpontosítani a kortárs művészetben, konceptuálisan vezérelt és kontextuálisan tudatos platform biztosítása korlátozott kiadású nyomatokhoz és objektumokhoz, a többszörös műtárgy presztízsének újrateremtése, hogy közelebb hozza a nyilvánosságot a limitált kiadások műfajához és eloszlassa az ezzel kapcsolatos tévhiteket, demokratizálni a művészetet minden szinten, hogy a Heart & Cherry kollekció átfogó keresztmetszetet nyújtson a kortárs képzőművészetről.” A megnyitón az is kiderült, hogy mára a litográfiák és szitanyomatok szinte kivesztek a kortárs képzőművészetből teljesen átkerültek a grafika területére. Az 1960-as, 1970-es években ennek hatalmas reneszánsza volt, az összes nagy neoavantgarde művésznek a portfóliójában megtalálható volt ezek a sokszorosított grafikák. Ezzel az eljárással könnyű volt a műveket külföldre, a nemzetközi művészeti eseményekre küldeni, illetve ez a sokszorosító technika remek lehetőségeket biztosított különféle alkotói kísérletekre. Az esztergomi tárlat január 28-ig tekinthető meg.