Tatabánya egyik nagyon sikeres terméke volt a brikett, azonban 1949-ben az államosítási hullám ide is elért. Leállították a gyártást 1950-ben és a gépeket Dorogra, valamint a fővárosba szállították. Aztán 1955-ben, mikor a palahányók feldolgozása került napirendre, visszahozták a gépeket, és folytatták a termelést.

Az igények is növekedtek, is ehhez igazodva hajtottak végre fejlesztéseket. Átálltak a gyöngybrikett gyártásra is.

A privatizáció 1993-ban indult el. Több lehetőség is felmerült, hogy a dolgozók összefognak, és éltetik tovább a gyárat, de nem sikerült megtalálni a megoldást, s 1994-ben elindult a gyár felszámolása. Azé a gyáré, amely aranykorában a hazai termelés 70-75 százalékát biztosította.