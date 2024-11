Jakobi Anna mindig nagy odafigyeléssel készül egy-egy kiállítására. Mindent pontosan megtervez, kimér, hogy az adott képek sorrendisége is egy irányba vigye a látogatót.

Anna munkáiban nem a biblia történetei, inkább azok személyes látomásokban teret nyert képei jelenítődnek meg. Sajátos, magánhasználatú ikonográfiát teremt, amelynek elemei következetesen bomlanak ki az egyes képeken. Így az egyes alkotások egymásra is értelmező ablakot nyitnak.

(Balázs Sándor, 2019)

Képi világa vonzza a nézőt, aki előtt meg tud nyílni személyes szimbólum rendszere, rendje.

(Feledy Balázs 2013)

…egyedülálló Jakobi Anna képi üzenete, tanulságaiban emberi, kompozíciójában, képi megjelenésében csak rá jellemző, szelíden szilárd, rajzosan festői.

(Kövesdi Mónika 2024).

Jakobi Anna kiállításainak megnyitóin hangzottak el az imént idézett mondatok. Ezzel indult a beszélgetés, amely során a művész különleges képi világának megformálása mellett beszélt magáról, arról, miként került négyévesen kezébe a ceruza, amelyet azóta sem tud lerakni.

Szó volt Jakobi Annáról, a jelenségről is, aki Kövesdi Mónika szavaival élve mind megjelenésében, mind habitusában, mind művészi pályafutásában annak számít. Elhangzott az is, hogy az alkotó számára fontos a hit, s ez nagyon sok képén meg is jelenik. Azonban megjelenik Madonna mellett Barbie-baba is, amely a „műanyag világot” jelképezi a művész képein.