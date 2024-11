Szépségvarázs

A Jóisten mindenbe belevarázsolta a szépet, vallja Barcsa Pál. - Szerintem így van, ennyire egyszerű és gyönyörű: csak nekünk is észre kell venni. Jómagam már régen ezt tettem, ahogyan ma is, holnap is. Ennek szellemében készítem a műveimet. Igyekszem lerajzolni, megfesteni, átgondolni mindent, ami körülöttem van, és szép és jó. Szerencsére sokat találtam az elmúlt évtizedek során, folyamatosan keresem ma is. A magam módján megörökítettem például nagyon sokszor a kakasokat, de nem akarom tovább sorolni. Bízom benne, hogy aki megnézi a kiállításomat, megérti, miről beszélek.