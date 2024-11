November harmincadikán tartja jubileumi előadását a Tatabányai Bányász Táncegyüttes. A társulat 75 éve működik töretlenül a városban, ezalatt az idő alatt több számtalan gyermek és fiatal táncismereti tudását alapozta meg az együttes. Most évfordulójuk alkalmából otthonuk, a Jászai Mari színház folyosóján található állandó kiállításuk is megújult.

Megújult a Bányász Táncegyüttes állandó kiállítása

Forrás: beküdött

60 évvel ezelőtt a Bányász Táncegyüttes

Az együttes igazgatója, Emmer Róbert mesélt nekünk a kiállítás összeállításáról.

Szerencsések vagyunk, a mai napig megvannak a 60, 70 vagy éppen 75 éves képeink.

A megújult állandó kiállításon az archív képek mellett a táncegyüttes jelenéből is számtalan pillanat helyet kapott. Külön érdekességek az egykori táncplakátok, a bemutatókról vagy éppen a 10 éves jubileumról. A fotók mellett a mozgókép is helyet kapott. Az együttes hetvenedik évfordulójára készített egy dokumentumfilmet, ezért több felvételt is digitalizáltatott. A kiállítás megnyitón egy új dokumentumfilmmel debütált az együttes. A vásznon kéz a kézben találkozott a múlt a jelennel.