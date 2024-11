A bejáratnál minden vendég kapott egy ékes betűkkel megírt kavicsot, amellyel a kezében ült le a teátrum büféjében lévő színpad elé. Miközben várakoztunk, sorra érkeztek kavicsokkal a kezükben a vendégek, nagy ölelkezések, boldog köszöntések követték egymást, amikor az egykori Ifjúsági Bányász Színpad tagjai beléptek a terembe.

60. születésnapját ünnepelte a Bányász Színpad

Fotó: Csikós Gábor / Forrás: Beküldött

A Bányász Színpad 60 éve

Tóth Zsóka köszöntőjében kiemelte: a Bányász Színpad 60 évvel ezelőtt alakult meg és kavicsonként szedték össze azokat a pillanatokat, amelyeket megosztanak a hallgatósággal. Szücsné Posztovics Ilona polgármester méltatta a hiánypótló szerepet betöltő egykori Bányász Színpadot., amely az első hét évben 61 új produkciót vitt színre.

A Jászai Mari Színház vezetőinek köszöntése után dr. Csoba Sándor adta elő saját szerzeményét, aki egykori színpadosként azok emlékére komponált egy dalt, akik az égi teátrumból nézték az eseményt. A nevek hosszú sorban következtek.

Sokan összegyűltek a jubileum ünneplésére

Fotó: Csikós Gábor / Forrás: Beküldött

A Bányász Színpad első húsz évéről szólt az este. Az első korszaka az alakulástól, 1964-től 1973-ig tartott, amikor dr. Éless Béla vezette a társulatot. A következő korszak 1987-ig, ekkor vette át a csoportot vezetését László Tibor.

– Fényes húsz évről beszélünk, amely a város kulturális életébe beágyazódott és a magyar amatőr színjátszó mozgalomban is nyomot hagyott. Érintve, felvillantva, a teljesség igénye nélkül szeretnénk valamit megmutatni a korból, az ifjúságunkból, a hitünkből, a tehetségünkből, az eredményeinkből, és arról a közösségről is szeretnénk szólni, amelynek hatására a mai napig itt vannak azok a Bányász Színpadosok, akik a kezdetektől elvarázsolódtak a színpad csodájától – hangzott el Tóth Zsóka felvezetőjében.

A csoport alapítói közül csak Tós Hedvig léphetett a színpadra. Őt is, ahogy a később csatlakozók nagy részét dr. Éless Béla hívta a Bányász Színpadhoz. Hedvig élete összeforrt a színpaddal, férjét, Gengeliczky Lászlót is itt ismerte meg, s még az esküvőjüket is a Népházban tartották.

Majd az egykori színpadosok közül tizenketten álltak a pódiumon, akik időutazásra invitálták a nézőket. Egykori szerepekből idéztek, daloltak, s megannyi kritika hangzott el, különösen az 1972-73-as évekből és nem akárhol (Élet és Irodalom, Kritika, Színház) és nem akárkiktől (Molnár Gál Péter, Fencsik Flóra, Nánay István). Az amatőrnek indult társulatot a legtöbb újságíró nem sokkal az indulás után már a profik közé emelte. Kiemelve közülük néhány kimagasló tehetséget: Török Ferencet, Gengeliczky Lászlót, Tóth Zsókát.