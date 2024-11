Kincses Jenőné, a klub vezetője az eseményen úgy nyilatkozott: – Az első tárlatot 2004-ben nyitották meg a Tatai Művelődési Központ épületében, ahol a nyitóbeszédet az akkori országgyűlési képviselő, Németh Erika mondta, akit éppen ezért most újra meghívtunk a jubileum alkalmából. Két évtizeddel ezelőtt azzal a céllal indítottuk el a kiállítást, hogy általa is erősödjön a közösségünk összetartása, és az alkotók szélesebb körben is bemutatkozási lehetőséget kapjanak, mindez pedig ma is változatlanul érvényes.

Michl József polgármester is köszöntőt mondott a megnyitón

A 2024-es kiállításon többek között régi tatai képek, kézimunkák, horgolt figurák és táskák láthatóak, a tárgyak idén 18 alkotótól érkeztek. A megnyitón köszöntőt mondott Németh Erika valamint az egyesület elnöke, Válóczi Ferenc, valamint meghívást kapott Michl József polgármester is. A városvezető a helyszínen úgy fogalmazott: – Az itt látható tárgyak is bizonyítják, hogy teremtés nélkül az ember nem tud élni, hiszen a teremtés nélküli életben nincs boldogság, az alkotás folyamata pedig megnyugvást is ad az alkotóknak, miközben az elkészült tárgyakkal tovább gazdagodik a világunk. A tatai klub már készül az év végére, adventi-karácsonyi ünnepségüket december 9-én rendezik majd.