Zongoraművész 48 perce

A zongoraművész, aki a zenét kottából hallgatja +videó

A mindennapok során olykor szóba kerülnek a tehetségek, s köztük a tehetséges művészek is. Ilyenkor óhatatlanul elcsodálkozunk rajtuk. Ezúttal egy olyan oroszlányi zongoraművészt mutatunk be, aki nem egyszerűen csak tehetség, hanem rendkívüli tehetség - még a Zeneakadémia szerint is.

Baranyai Mihály Baranyai Mihály

Licsák Attila 2013-ban végzett a Zeneakadémia zongoraművész és művésztanár szakán. Az előbbit kitüntetéssel zárta. 2009-ben az MR3 Bartók Rádió Haydn – Mendelssohn zongoraversenyén ő bizonyult a legjobbnak. Oroszlányban nőtt fel. Mikor apró gyermekként lábra kelt, minden tárgyban a hangszert kereste. A 35 éves zongoraműész szüntelen hálát érez édesanyja iránt, amiért felismerte a tehetségét, és áldozatosan támogatta abban, hogy azt kibontakoztassa. Licsák Attila, a zongoraművész szüntelen hálát érez édesanyja iránt

Fotó: Zetovics Mario / Forrás: 24 Óra Tatabányán, a József Attila Megyei Könyvtárban beszélgettünk Licsák Attilával. Megfelelő sarkot keresve tudtuk meg tőle, hogy a szülei sosem hallgattak komolyzenét, de őt kisgyermekként mégis megragadta a tévéből hallott Strauss és Liszt. Felnőttként már Compare zenéje és a magyar gregorián a kedvence. A zongoraművész tehetsége már az óvodában megmutatkozott Barcsai Mónika zenetanár volt az, aki egy óvodai foglalkozáson felfedezte a tehetségét, és ötéves korától zongorázni, majd trombitálni, aztán hétéves korától pedig ismét zongorázni tanította. A művészt a zongora egyetemessége nyűgözi le, mert – mint mondja – a zongora bármire képes. Az anyja később évekig hordta Oroszlányból Tatabányára, a zeneiskolába, Dezső Mariannhoz – még akkor is, ha a Trabant a jég hátán korcsolyázott. 13 éves volt akkor, amikor maximális pontszámmal vette fel a Zeneakadémia részeként működő Rendkívüli Tehetségek Képzője. Tanárai közül Eckhardt Gábor és Batta András nevét emlegeti. – Jó volt, hogy az órák előtt és az órákon is improvizáltunk a társaimmal – meséli. Megadtunk egy témát, például Beethoven valamelyik szimfóniáját, hogy megmutassuk, mit tudunk rá kitalálni. A zongoraművészt nem csak a zene érdekli

Fotó: Zetovics Mario / Forrás: 24 Óra A gyakorlás játék az ötletekkel, a koncert játék a közönséggel A gyakorlás annak kísérlete, hogy az egyes motívumok miképpen csendülnek fel egy másik motívumban. – Számomra a gyakorlás mindig játék, játszom a hangokkal – mondja. Sokszor nem is arról szól, hogy jobb legyen darab, mert a darab nem lesz jobb tőle, de a játék mindig benne van, ezért én ezt soha nem tudtam munkának tekinteni. A koncertjein úgy érzi, hogy együtt játszik a közönséggel.

– Nagyon nagy élmény számomra a hallgatóság, mert ha már egy ember hallgat, az már teljesen más – fejtegeti. De ha egyedül játszom magamnak, az nem is hasonlít ahhoz, mint amikor valakinek játszom – folytatja. Ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy a darabot együtt játsszuk a közönséggel. Amikor közönségnek játszom, akkor egy újabb valami születik meg. A zongorázást meditációnak is tartja, de nem hallgat zenét – a zenét inkább kottából olvasva, úgyszólván belülről hallgatja. – Ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy a darabot együtt játsszuk a közönséggel – mondja a zongoraművész

Fotó: Zetovics Mario / Forrás: 24 Óra Könyveket ír, de nem csak zeneművészetről A Felborulás és leborulás – Magyar szentek a Bakócz-graduáléban című könyvét 2022-ben mutatták be a KFMKK-ban. A magyar gregoriánt, valamint a hangok és a csillagképek összefüggéseit tárgyalja a könyvben. Nem csak a zene érdekli. Írt művészettörténeti könyvet is a nyáron, amely festőkről és templomokról szól. De ez még csak kézirat. A hazai ősbemutatók kedvelője Licsák Attila húsz éve játszik ősbemutatókat, vagyis olyan darabokat, amelyeket előtte még senki nem játszott. Tavaly a Fuga nevű fővárosi hangversenyteremben két olyan darabot is előadott, amelynek még lemezfelvétele sincs a világon. – Amit én szeretek még, azt a szférák zenéjének hívom, és ettől nagyon távol van a jelen kor ízlése, de úgy érzem, hogy megtalálom azt a rést, amelynél van erre igény – mondja. – Magyarország szinte összes hangversenytermében szólót játszottam, a Művészetek palotájában kétszer is – meséli a zongoraművész. Külföldön ritkán játszom, de felléptem Németországban, Horvátországban és Hollandiában. Beszélek angolul és németül, de Magyarországon szeretem népszerűsíteni a művészetet. Nagyon erős gyökereim vannak itthon – teszi hozzá.