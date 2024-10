Nagyszülőktől gyűjtötték a dalokat

2010-ben könyvkiadást is megért a kecskédi népdalgyűjtés: Geracsekné Zettisch Katalin és Zettisch Ferenc gyűjtéséből összeállított Edelweiss daloskönyv egyúttal a helyi közösség nyelvjárásának is emléket állít. A könyvben szereplő dalokhoz mind a helyben született, egész életükben a faluban élő, sváb származású idős emberek szolgáltak forrásként. Ez a korosztály még szüleiktől, nagyszülőktől, esetleg dédszüleiktől tanulta meg a dalokat, így azok eredete akár a XVIII. és a XIX. századra is datálható. Szövegeikben visszatükröződnek a sváb emberek főbb jellemvonásai, a vallásosság, a hazafiság, hogy milyen büszkék, vidámak és tréfásak tudnak lenni, és mennyire szeretik a családjukat.