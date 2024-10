Ennek a társulásnak, a Petőfi Kulturális Programnak, valamint a Művelődési és Innovációs Minisztériumnak köszönhetik a tardosiak a Moziklub filmvetítéseit, a lakiteleki kirándulást és az operettgálát is. Ősszel folytatódott a kormány vidéket megcélzó kulturális programja Tardoson.

Szeptemberben Kládek László, a Magyar Nemzeti Levéltár levéltárosa, „Örökítsük meg a jelent a jövőnek” címmel tartott három előadást.

Forrás: Beküldött

Szeptemberben Kládek László, a Magyar Nemzeti Levéltár levéltárosa, „Örökítsük meg a jelent a jövőnek” címmel tartott három előadást. Az érdeklődők közelebbi ismeretséget kötöttek a levéltárral, megismerkedtek a családfakutatás és a fotózás rejtelmeivel, valamint a településtörténeti, helytörténeti kutatás módszereivel.

Tardosra vitték az operát

A nívós prezentációk sok érdekes, hasznos információval szolgáltak a jelenlévőknek. Október 12-én, szombaton a Magyar Állami Operaház énekesei, Kriszta Kinga és Horváth István, a Filharmónia agyarország Nonprofit Kft. jóvoltából vendégszerepeltek Tardoson. Kinga lírai-koloratúrszoprán, Nagyváradon, István, aki tenor pedig Pécsen született és mindketten 2010 óta a Magyar Állami Operaház szólistái. Az operaénekes házaspár, a komolyzene világában kevésbé jártas nézők számára is közismert dalokat adott elő. A produkció egyébként is magas színvonalát emelte, hogy István harmonikával szolgáltatta a zenei alapot. Erkel Ferenctől Kálmán Imrén át Giuseppe Verdiig több zeneszerző nagy sikerét hallhatták a tardosiak.

A Magyar Állami Operaház énekesei, Kriszta Kinga és Horváth István, a Filharmónia agyarország Nonprofit Kft. jóvoltából vendégszerepeltek Tardoson

Forrás: Beküldött

Csabán Tibor a település képviselője, egyben a rendezvény szervezője szerint egy művelődésszervező sohasem lehet elégedett, de lényegesebb szempont, hogy a nézők jól érezzék magukat a rendezvényen. Ez, ahogyan korábban, most is így volt. Voltak, akik az énekeseknek, és voltak, akik Tibornak köszönték meg, hogy csak pár lépést kellett megtenniük ezért a csodás zenei élményért. A szervező úgy véli, hogy ezek a rendezvények is igazolják a Petőfi Kulturális Program fontosságát, jelentőségét. Varázslatos, izgalmas események részesei lehetnek a kisebb települések lakói is, ráadásul ingyen.