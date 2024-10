A Múzeumok Őszi Fesztiválja keretén belül október 19-én 10-16 óráig családi napot tartanak a múzeumban "Hej halászok, halászok, mit fogott a hálótok?"címmel.

Régi dunai halászatok emléke is látható lesz

A Duna Múzeum számtalan, vizeink krónikájához köthető emléket őriz. Vizeink valamikor bővelkedtek halakban. A hozzá köthető foglalkozások, mesterségek közül ezen a napon a halászathoz tartozó tárgyakat, egyéb emlékeket vesszük górcső alá, és mutatjuk be a látogatóknak.

A gyerekeket horgászjáték, halfelismerő feladatok, alkotósarok, a nagyobbakat látványtári bemutató, halbiológus és horgászfortélyok várják. Halászcéh levelet lehet készíteni, régi toll, tinta, tintapárna is rendelkezésre áll.

Gyümölcshéj, burgonyahéj vagy húsmaradék. Mindez első pillantásra felesleges pazarlásnak tűnhet, de a valóságban ezek igazi gyöngyszemek. A témában szakértő segítségével új személetmódot alakíthatunk ki, hogy környezet-érzékenyen éljünk, és még a pénztárcánkat is kíméljük. Az előadáson Kocsis Dóri elmeséli, hogy a világban szerzett tapasztalataik hogyan változtatták meg gyökeresen életmódjukat: azóta ugyanis nemcsak a tudatos utazásra, hanem a hulladékmentességre is törekszenek, és ennek megvalósítására konkrét tippeket is adnak, mert hisznek benne, hogy az utazás lehet tartalmas, élvezhető úgy is, hogy azzal nem okozunk kárt más kultúrákban, élőlényekben és a természetben.