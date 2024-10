Akár egy nyitva hagyott mondat a cím, fölé kértem a költő dedikálását, a fotósét a kép alá. Eldöntöttem: ez lesz a könyv, ami mindig nyitva fekszik íróasztalomon, polcomon vagy ágyamon. Legközelebb a Betlehemi história következik:

„Nincs isten – szólt a költő/a vályogviskó előtt/Van boldogulás – szólt Isten/és kijött a házból”.

A másik oldalon egy mezítlábas, lehajtott fejű kisfiú lép ki a viskóból. Keres valamit a sárban? Vajon megtalálja? És mikor?

Most egy vízparton fekvő párra nézek. Mire gondolhat félálomban a férfi? Édes száj­ra, amikor „minden nő és minden bor és minden csokoládé egy nyelvemlék.”

Kérdések zümmögnek elő a könyvből, ahogyan válaszok is persze. Másodpercekre érzem a megtisztulást, a megszabadulást a napi nyűgöktől. Felrepülők, lezuhanok, röhögök, csikorgatom a fogam. Kell ez nekem? Hát persze. Miért is?

Most éppen egy esküvőbe jutottam. Ez a mosolygó pár emlékeztet a sajátunkra... akkor is úgy volt, hogy „Szemedben szelíden hullámzó édesvízi tavak.... Előttünk csodák fehér tömbjei... és kifogyhatatlanul hajt a vágy.”

Itt marad most nyitva a könyv. Kedves Olvasó, javaslom, kalandra fel! Higgyenek Turczi Istvánnak és Révész Tamásnak, akik megosztják, továbbadják kincsüket. Így vall/biztat a költő: Ez a könyv már nem is a miénk, hanem azé, aki elolvassa. Azé, aki nézi a képeket és eltöpreng.