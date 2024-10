Török Csaba az esztergomi bazilika plébániai kormányzója egy klasszikus prédikációnak is beillő gondolatsort fűzött Szakács Imre Mi Atyánk című esztergomi kiállításához, melyet a látogatók a festményekkel együtt tekinthetnek meg a Keresztény Múzeum második emeleti galériájában.

Különleges fényhatások láthatók az egyedi hangulatú festményeken

Török Csaba többek között így fogalmazott:

„Szemlélem a képeket. Mindegyiknek egyéniség identitása, elkülöníthetősége, önmagában is fennálló érvénye és izzása van. Ezzel együtt a ciklus mégis egységet képez. Nem egy még oly szép keresztúti képsorozatot, templomi faliképciklust látunk magunk előtt, hanem a pünkösdi sokféle egység, egységes sokféleség kibontakozását. Mindegyiknek megvan a maga személyes rejtjelessége és szimbolizmusa. A kenyér, asztalának az abrosza, az eucharisztikus titokba átjátszó képi megoldások, vagy éppenséggel a rossz sárkány elleni hősies küzdelem aranyló lándzsája. A kapuk és keresztek, a fák és hullámvonalak mind megérdemelnék, hogy önálló képmeditációk tárgyát képezzék. A képeken a fény nem egyszerűen jelen van, hanem érkezik. Jézus legelső szavai sejlenek fel emlékezetemben. Beteljesedett az idő, és már közel van az Isten országa. Az ország érkezés. Az atyaság nem egyszerűen származási, nemzési tény, hanem valódi betörés, újra és újra, minden pillanatban. Nem pusztán valamiféle tényszerű adottságot jelent, hanem azt, hogy minden egyes másodpercben kötődöm, tartozom valakihez. Legszemélyesebb önazonosságom egy másik személyiségben, az örök személyben áll fenn. Úgy vagyok önmagam, hogy közben valakinek a fia, gyermeke vagyok. Az atya mindig újra elérkezik hozzám. A fény szüntelenül betör az életembe.”

A kiállításon látható festményeket kísérő tablók egyike arról is tájékoztat, hogy mely állomásai voltak Szakács Imrének eddig. Itt olvasható, hogy az 1948-ban született alkotó tucatnál is több művészeti, kulturális szervezetnél volt tag, illetve vezető, ahogy ez a jelenben is folytatódik.

Ugyancsak megtekinthető két kiállított vers, egy Babits Mihálytól, egy pedig József Attilától, melyeket a Jézustól tanult imádság ihletet, illetve adta az alapját. Babits Mihály 1914-ben írott művének címe: Miatyánk, József Attila 1924-ben született költeményének címe: Imádság, megfáradtaknak. A tárlat év végéig lesz látható az esztergomi kiállítóhelyen.