Az érkezőket Salamon Gyöngyi, a művelődési ház vezetője üdvözölte, majd köszöntötte a művészt. Az alkotások elmélyüléséhez zenei aláfestést Schrantz Dóra hegedűtanár gyönyörű játéka nyújtott.

Jakobi Anna Mária festőművész kiváló alkotásai november közepéig tekinthetők meg

Fotó: S.G. / Forrás: 24 Óra

– Jakobi Anna egy jelenség – kezdte megnyitóját Kövesdi Mónika. – A megjelenése, a habitusa is egyedi képet mutat a művészvilágban. És elképesztően aktív. Kitartóan, folyamatosan, minden zsákutca nélkül halad előre művészi világában. Kísérletezések, új korszakok nélkül, mégis, minden alkotása hozzátesz valamit az előzőekhez.

Kiemelte: a kiállításnak egységes gondolatisága van. Világképek, látlelet, vagy modell mindegyik, ami a világunkat mutatja be. Nemcsak az általunk látott valóságot, hanem azt is, ami mögötte van: a magasabb dimenziókat. És ez a kiállítás valójában ezekről a láthatatlan magasabb dimenzióktól szól. Képei olyanok, mint egy jól felépített modell, mint egy színpadkép, vagy rajzfilm, amelynek minden egyes jelenete egy képmezőre van helyezve. Sok dolog történik, ám a tanulsága egyfelé mutat, nem direkt módon, mégis elgondolkodtatóan.

A képeken megjelenik az Úr, a hit, remény, és a szeretet is

Fotó: S.G. / Forrás: 24 Óra

Színvilága is egyedi. Zöldek például nincsenek képein. Ismétlődően néhány színre koncentrálva jelenik meg a festőiség. Gyakori az indiai vörös mellett az általa szegény szürkének nevezett tónus is. A képeken mindig van valami kontraszt: megjelenik az alul, felül, de egymás mögötti rétegek, és a fény, valamint a sötétség is. Az ellentéteket erősítik a színek, és ezek képezik a mondanivaló alapjait is.

Jakobi Anna Mária megköszönte a lehetőséget, és kiemelte a művelődési ház rendkívüli színvilágát, amely hasonlatos az övéhez. Ezt képei is bizonyítják. Elmondta azt is, hogy már a kiállítás tervezésekor papírral és tollal érkezett. Pontosan kimérte, melyik képe hová kerüljön. Ennek köszönhető, hogy egy történet rajzoldóik ki, miközben a látogató sétál az alkotások között: láthatóak a fényre vágyók, az emberek, a családok, és az eltűnő idő aktuális szereplői, a Barbie babákként ábrázolt, csak a pillanatnak élő szereplők.

Képei beszédesek: központi szerepben van a világtojás, amely néhol meg is sérül; a hal, amely az istenhitet ábrázolja, ám már csak szálka maradt belőle; a telefont néző embertömeg, amely nem veszi észre az ördög közelségét; vagy a Jóslat című triptichon, amely a honfoglalástól mesél arról, hogy jutottunk el a Barbie babákig. Megjelenik az Úr, a hit, remény, szeretet is képein.