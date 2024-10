Erőmű az eocén programban

Nagyegyháza is termelt, ám a tervezett és a valós szénvagyon között hatalmas különbség volt. Az eocén program a szénvagyon kitermelése mellett egy erőmű építésére volt tervezve. A gigantikus elképzelések azonban nem valósultak meg. A bánya a fizetésképtelenségét 1987-ben jelenti be. Sorra zártak be a bányák, s az eocén-program is félbeszakadt.