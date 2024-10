A program lényege, hogy építsék a nemzetközi zenei kapcsolatokat, a zene révén bemutathassák a vendégeknek országunk szépségeit. A program egyik eleme egy-egy helyi formációval való közös koncert is.

A pénteki est vendége a svájci Fanfare La Lyre de Farvagny és a Táti Fúvószenekar volt. A két együttes külön-külön és együtt is zenéltek az est folyamán.

A koncert a két ország himnuszával nyitott. Annyi különlegességgel, hogy a magyar himnuszt a svájci, a svájci himnuszt pedig a magyar zenekar játszotta. A két zenekar repertoárja meglehetően változatos volt. Helyet kaptak a sváb dallamok és a modernebb hangzású darabok is. A svájci zenekar tradicionális hangok felé is elvitte a közönséget.

A repertoárban szerepelt többek közt Marc Jeanbourquin Sparkling Ouverture-je, Carl Wittrock Antarcticája, Derek Broadbent Floral Dance-je is. Tradicionális dallamok is felhangzottak Norbert Pfammatter átdolgozásában Red is the Rose címen. Volt indulószerű dobszóló is, a csapat dobszekciójával. Léa Künzel szerzeménye és G.Metzener szerzeményei. Öt közös számot is játszott a két zenekar, az utolsó számnak volt a legnagyobb sikere: a Szamosmenti indulót már együtt énekelte a közönség a két zenekarral.

A vendégek egyébként nem csak Dorogon voltak, emellett jártak Gödöllőn és Budapesten is, ahol a helyi nevezetességeket tekintették meg, sőt: zenéltek is.

A MusikLand következő, térségünkbeli eseménye október 22-én kedden lesz, amikor a németországi Musikverein Ziezar lép fel szintén a táti fúvósokkal, majd október 24-én csütörtökön a Csolnoki Fúvószenekarral állnak színpadra.