Tatán is megemlékeztek a magyar népmese napjáról. Magyary Zoltán Tudásközpont és Könyvtárban Bajzáth Mária mesepedagógus várta a gyerekeket. Bajzáth Mária neve jól ismert a népmesét kedvelő, mesepedagógiával foglalkozók körében. Azonban nemcsak a szakembereket segíti a Magyar Népmesekincstár Gyűjteményével, pedagógiai módszerek átadásával, hanem a gyermekeknek is tart a témában foglalkozásokat.

Fotó: Magyary Zoltán Tudásközpont és Könyvtár / Forrás: Facebook

A könyvtár közösségi oldalán számoltak be arról, hogy a magyar népmese ünnepe alkalmából a Vaszary János Általános Iskola első és harmadik osztályos diákjait, tanítóit hívták meg egy különleges és rendhagyó foglalkozásra. A kör alakban elhelyezett székeken minden gyermek és tanító gyorsan megtalálta a helyét. A foglalkozáson a világgá ment kisegérről hallhattak történetet a kicsik, de a mesehallgatás mellett mondókákkal is megismerkedtek, amelyek megtanulása kéz és lábmozdulatokkal, mutogatással még nagyobb élményt jelentett számukra. Sziporkáztak a gyermekek a találós kérdések megfejtésénél is. A kis nebulók kíváncsian várták, hogy kinyíljon a kosárka fedele és megtudják, mit rejt. Mária sorra emelte ki belőle a különböző népmesékhez kapcsolódó tárgyakat, mint a tükröt, az orsót, a sót, és a nebulók ügyesen megmondták, hogy melyik mesében kihez köthetők.

A rendezvény célja az volt, hogy a közelebb kerüljenek a kis alsósok a népmese világához. A könyvtár dolgozói abban bíznak, hogy talán a kezükbe vesznek egy-egy gyűjteményt, hogy maguk is olvassanak hasonló történeteket. Ha csak egy gyermek is így tesz, akkor már megérte.