Az 1874-ben született és 1951-ben elhunyt Bicsérdyről Áprily Zoltán szuperlatívuszokban beszél, a könyv alcíme is ide tartozik: Egy legendás próféta kalandos élete és az emberiségnek szánt üzenete.

A régi életmódkönyv sok megállapítása ma is érvényes és időszerű

A szerző 2022-ben adta ki a kötetet, legutóbb mifelénk az esztergomi GranTV-ben adott interjút a könyv születéséről és annak témájáról. A beszélgetésben is elhangzott, illetve a kötetben is olvasható, hogy melyek voltak ennek a magyar férfinak az érdemei, amik végül az országos és világhírnév felé vitték. A szerző többek között így fogalmazott könyve előszavában: „Bicsérdy Béla a Földön valaha élt életreformerek leghíresebb magyar képviselője volt. A többek között nyers vegetáriánus táplálkozást és az egészséges életmódot népszerűsítő, paranormális képességekkel is rendelkező amatőr, súlyemelő világrekorder nevét egykoron milliók zengték. Népszerűsége csúcsán az egész világsajtó beszámolt profétai működéséről Ausztráliától az Egyesült Államokig.” A kötet írója rendkívül alaposan járta körbe a különleges képességekkel megáldott magyar férfi sajátságos életútját, melynek kezdőpontja egy súlyos és akkor gyógyíthatatlan nemi betegség volt, melyből az orvosok nem tudták kihozni, de Bicsérdy saját maga által kreált módszerekkel, aszkétikus étkezéssel és testmozgással (és halkan súgom ide: talán még valami misztikus vagy földöntúli dologgal spékelve) elérte a teljes gyógyulást. Később ebbéli tapasztalataira alapozva gyógyított sokakat. Erről ezt olvashatjuk a könyvben: „Útmutatásai alapján több ezer olyan súlyos vagy halálos betegségben szenvedő embernek szerezte vissza teljesen az egészségét, akikről az orvosok már lemondtak.” A kötetben arra is kitér a szerző, hogy Bicsérdy Béla pályafutása, gyors felívelése és széles közönségben való ismertsége, népszerűsége a korszak médiaviszonyainak voltak köszönhetők. A több, mint 200 oldalas könyvben számos fotó illusztrálja a különös monográfiát.