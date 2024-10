A Rebe Attila karmester vezette zenekar egész Európán végigkalauzolt bennünket. Az öreg kontinens minden szegletéből felcsendültek a legismertebb dallamok - na nem a popslágerek,hanem a maguk korában slágerének minősülő klasszikus darabok. A hangulatot nem bíztak a véletlenre: volt itt füstgép, hangulatfények és a zeneszámokhoz készült videók segítettek átélni az utazást. Sőt, a Kisvakond is feltűnt a kivetítőn.

Színültig megtelt a terem

Fotó: F. M. / Forrás: 24 Óra

Magyarországról indultunk a zene segítségével, amelyben Brahms magyar táncai adták a hangulatot. ezután Antonín Dvořákkal, az egyik legnagyobb cseh zeneszerző Szláv táncaival néztünk körbe Csehország tájain. Felcsendültek angol népzenei dallamok is Ralph Vaughan Williams English Folk Song Suit-jében, Írországba pedig a Lord of the Dance kalauzolt bennünket.

A szünet után a Finnország második himnuszával folytatódott a koncert, Sibelius: Finlandia című darabjával. A hideg tájak után a mediterrán melegbe vezetett utunk. Itt már a közönségnek is feladata volt: a konferanszié többeket megkérdezett, mi jut eszükbe Olaszországról. A sort az est egyik vendége, Erős Gábor országgyűlési képviselő - aki egykor futball játékvezető volt - kezdte, akinek a csizmaalakú országról először a foci jutott eszébe.

A csolnoki fúvósok egyébként a nyáron sem pihentek: csehországi kolíni vendégszereplésen, Pócsmegyer ünnepségén, és a csolnoki Bierfesten is felléptek. Legközelebb október 24-én a dorogi Musiklandon szerepelnek majd.