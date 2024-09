Poket könyvautomaták gazdái ugyanis rendkívül nagy figyelemmel vannak a magyar- és világirodalom klasszikusai és a kortárs szerzők iránt. Jómagam is csemegéztem már ezekből az automatákból, egy, például Esztergomban is található, a főtéren álló Kapcsolatok Háza előterében. Az időről időre frissített választékkal bíró gépből olyan különlegesen értékes irodalmi műveket vettem már, mint Hajnóczy Péter A halál kilovagolt Perzsiából, József Attila Szabad ötletek jegyzéke, Stanisław Lem Solaris vagy Franz Kafka A kastély című örökbecsűje.

Az esztergomi Poket könyvautomata

Fotó: P.O.Z. / Forrás: 24 Óra

A tényleg zsebben vagy övtáskában könnyen elférő kis könyvek hasznos társak lehetnek egy-egy vonatúton, vagy bárhol, ahol passzivitásra van ítélve az ember, tehát például akár kórházi vagy fogorvosi váróban is. A könyvek ötletes, praktikus kialakítása, szó szerint is kézbe simuló, pofás kivitelezése szinte kívántatja, hogy az ember néha elővegye és csak úgy belelapozva elolvasson nagy hirtelen egy-két mondatot, netán fejezetet. Az olvasás így – szinte már-már szürreális érzülettől áthatva – az okostelefonok sziréncsábításához hasonló módon lehet a mindennapok gyakori része. A tenyérnyi (persze tenyere válogatja) méretű könyvekbe tényleg külön élmény lapozni, de már a megvásárlás is egy emlékezetes expedíció azoknak, akik nem a különféle automatákból szoktak fogyasztgatni.

A Poket könyvekről és automatákról a poketonline.hu oldalon lehet sok mindent megtudni. Így többek között azt, hogy az ország mely településén található ilyen masina és persze arról is, hogy ezeken a helyeken milyen világirodalmi és országos klasszikus és kortárs szerzők köteteivel várják az irodalom kedvelőit. Ezek között drámák, elbeszélések, esszék, versek, mesék is találhatók.