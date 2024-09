Szeptember 27-én a Népmese Napja alkalmából fergeteges meseestre várják az érdeklődő családokat. Még a könyvtár dolgozói is átszellemülnek, s a színjátszó klub egy népmesét ad elő a gyerekeknek. Emellett lesznek kalandozások, s népmesei kellékek után is kutathatnak majd a legkisebbek. Szeptember utolsó napján pedig Népmesével a lélek körül címmel szerveznek konferenciát.

A programok között nagyon népszerű volt a mesekarnevál

Fotó: S.G.

A szakmai konferenciára érkezőknek regisztrálniuk szükséges. Érdemes, mert olyan témákról lesz szó, mint a népmesék és a néphagyomány szerepe a gyermekek képességfejlesztésében, vagy könyvtári lehetőségek a lelki jóllét fejlesztéséhez - az írás, az olvasás és a beszéd által, és szóba kerül a mesékben rejlő gyógyító erő is. Délután pedig a fonó, azaz műhelymunka vár a résztvevőkre.

Október elsején kezdődik az Országos Könyvtári Napok, amely révén hatodikáig kínálnak a könyvtárak Tatabányán izgalmas programokat.

Találkozhatnak Bősze Ádám zenetörténésszel és műsorvezetővel, Juhász Márton kertészmérnökkel, Tatabánya fáinak gondozójával, Antal Miklós ökológiai közgazdásszal, Pataki Éva, Balázs Béla-díjas íróval, akivel a Nagymama és a mesterséges intelligencia című könyvéről fognak beszélgetni, vagy Szlavicsek Judittal, a balatoni krimik szerzőjével, illetve Benkő Lászlóval, történelmi regények szerzőjével.

Megannyi izgalmas kísérőprogrammal is színesítik ezt a hetet. Lesz Hősképzés a Mentőállomás munkatársaival, lehet majd növényeket csereberélni, s játékkiállítás is várja az érdeklődőket. Különleges programelem lesz a Kocsmakvíz, amely már várja a jelentkezőket. Egy estére a könyvtár kocsmává változik, október 4-én, 18 és 20 óra között 3-6 fős csapatok mérhetik össze tudásukat a Kocsmakvíz keretein belül.

Emellett a filmklub, szabadulószoba, kincskeresés is lesz, egy kriminális napot lehet eltölteni a rendőrséggel, vagy meg lehet tekinteni a 4x4 Terepjárós Önkéntes Tűzoltók bemutatóját, s emellett részt vehetnek horgoló és karkötőcsomózó workshopon, vagy a Zero Waste varró workshopon Monyolkával, s lehetőség lesz válogatni a könyvvásárban és ingyenes beiratkozási akciót is hirdet a könyvtár.