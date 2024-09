Különleges helyszíneket járhattak be a filmek szerelmesei Tatán a Turisztikai Világnap alkalmából. A Tatai Tourinform Iroda programján azokat a legendás helyeket ismerhették meg a városban, amelyek valamely ismert film képkockáin is feltűntek már. A filmhelyszínek között Cserteg István filmkutató, író kalauzolta az érdeklődőket. Megtudtuk tőle, hogy 1917-től napjainkig 100 film készült a vizek városában. A Cifra malom, az Angolpark és a kiskastély is szolgált már film helyszínéül. Sőt, még Oscar-díjas alkotás is köthető Tatához.

A Tatai-vár az egyik legnépszerűbb filmhelyszín Tatán, ahova még napjainkban is szívesen jönnek a rendezők

Fotó: Beküldött

A filmek és a sorozatok ma már meghatározó szerepet játszanak a mindennapi kultúrafogyasztásban, életünk akár olyan területét is befolyásolhatják, amire korábban nem is gondoltunk. Egyre többen választanak ugyanis jövőbeli utazásaikhoz úti célt közkedvelt sorozatokból és mozikból inspirálódva. Összesen 300 olyan film van, amit, ha nem is Tatán, de Komárom-Esztergom vármegye területén forgattak.

Tata a hazai filmgyártás népszerű helyszínei közé tartozik. A Turisztikai Világnap alkalmából szervezett, különleges séta résztvevői a kétórás program során megismerkedhettek a fontosabb hazai és nemzetközi gyártású filmek történeteivel, helyszíneivel.

Oscar-díjas filmhelyszín

Cserteg Istvánt egy lelkes és nagy létszámú csoport várta az indulási helyen a Kálvária-dombon. Legtöbben a vármegyéből érkeztek, de voltak érdeklődők Dunakesziről is, akik csakis e program kedviéért látogattak el Tatára. A séta a Kálvária-dombról indult, majd a János Pál tér, Kossuth tér, Kastély tér és az Esterházy kastély után a Platán étterem, a Tatai vár és az Öreg-tó felé vette az irányt.

– A filmes túrát úgy állítottam össze, hogy kényelmesen bejárhassuk a helyszíneket. Az út hossza nem nagy táv, egyszerűen besétálható egy látványos és változatos útvonalon. Az állomásokon megállva, illetve a séta közben a számtalan Tatán készült filmről tudhattak meg érdekességet a résztvevők. A tatai filmtörténelem kezdetei még a némafilmek időszakára nyúlnak vissza. Az első rendező, aki Tatát választotta alkotása helyszínéül, Deésy Alfréd volt, aki aztán egymás után több filmet is forgatott a városban – mesélte a filmkutató, akitől a neves rendezőről is megtudhattunk érdekességeket.