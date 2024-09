Az idén 75 esztendős Tóth Tihamér Jenő operatőrt, film- és adásrendezőt 2008-ban Magyar Köztársasági ezüst érdemkereszttel tüntették ki; 2012-ben, New Yorkban pedig elnyerte az Independent World Film Festival fődíját a Self Made Shaman című filmjével. Az oroszlányi tévé indulásakor annak stúdióvezetője volt. 2002-ben az évfordulóját ünneplő Lengyel József Gimnázium ünnepségén egy különös találkozás a hinduizmus, a buddhizmus és a lélekvándorlás felé fordította az érdeklődését. Kalandos utazásokat tett Tibetbe, Indiába és Nepálba. A Nepálban látottakról rendkívüli rövidfilmet készített.

A lélekvándorlás fürkészője, Tóth Tihamér Jenő Pashupati (Nepál) egyik utcáján

Forrás: Beküldött

– A szünetben egyszer csak bemutatkozott a hangmérnök azzal, hogy őt Varga Attilának hívják, s elmondta, hogy buddhistaként egy csoporttal önköltséges zarándokútra készül Tibetbe, Indiába és Nepálba – meséli –, én meg csak néztem rá, miközben ő beszélt azokról a távoli tájakról és az ottani mítoszokról – teszi hozzá. Majd Attila megkérdezte, hogy velük tartanék-e operatőrként. Hát velük mentem. 120 kazettányi videót vettem fel.

Nincs lélekvándorlás a pusztítás istene nélkül

Három kazettányi anyagból készült „A földi lét utolsó állomása, Pashupati – halottégetés” című 23 perces kisfilm, amely júliusban a Kincsek-völgyében tartott Elvonulás című rendezvényen dupla vastapsot kapott. Pashupati több ezer éves város Nepálban. A város Shiva isten egyik jelzőjéről kapta a nevét. Shiva a hindu szentháromság harmadik tagja, aki az élet teremtéssel kezdődő, és egy ideig fenntartott állapotát a pusztulással teszi körforgássá, a reinkarnáció elengedhetetlen mozzanataként. Pashupatiban, a Bagmati folyó partján levő templom az ország legszentebb helye, s környéke a holtak égetésének misztikus központja – az indiai Varanasihoz hasonlóan.

A film elején hangzik el:

Fosszuk meg a halált különlegességétől! Szokjunk hozzá, ismerjük meg, ne legyen semmi gyakrabban a fejünkben, mint a halál!

A várost belengi az égett testek édeskés szaga. Az élet és a halál elválaszthatatlanságát jelképezheti, hogy iskola áll a folyó mentén sorakozó kőtalapzatú hamvasztóhelyek mellett, melyeken máglyák lobognak és füstölögnek. Az iskolások is láthatják a zsugorodó hullákat, s a máglyákból olykor kihulló végtagokat.