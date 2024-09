Persze mindazok közreműködésével, akik sokan lesznek, sokat esznek, sokat isznak, sokat fizetnek. Erről szól a jól megszervezett, jól meghirdetett, a placcokat jó pénzért kiadó buli. Jobb esetben jól érzik magukat a különböző formában meghívottak, az alkalmi, jó étvággyal, szomjasan fogyasztók, kasszírozhatnak a pultok mögé alkalmazottakat állítók. Ilyen ez a világ. Gondolatilag nagyot ugorva ettől a pulttól, én úgy látom, hogy nagyon sok olyan helyi rendezvényre is várják az érdeklődőket megyénkben, amelyek célja a helyi közösség tagjainak kötetlen célú találkozása. Sétálgatás sátrak között, ismerősök asztalához leülve beszélgetés jelenről, jövőről. Ezt a képet színesíti, ha már elköltözött gyerekek, testvérek érkeznek haza egy rövid vendégségbe. Nekem meglepő módon, sok osztály érettségi találkozójának hónapja is szeptember. Az úgynevezett záróbankett már régen megvolt egy talán májusi napon. Több csapat is már évente összejön egy-egy délutánra. Örülnek, hogy egy kicsit látják egymást. Sok újat nem tudnak mondani egymásnak. Majd jövőre.