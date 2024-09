A keményborítós, színes kötet immár a felnőtt(esebb) korosztálynak szól, akik már nem az iskolatáskába az elnyűtt sonkás-sajtos szendvics mellé suvasztanák be a kiadványt, hanem megbecsülve annak belső értékeit a könyvespolcra szánják a többi DC-comics mellé.

A könyv címe egyszerűen csak Joker, bár alatta rögtön odaírták: Különleges kiadás, és még azt is: Black Label, ami a Johnny Walkernél még idősebb, tehát még finomabb tartalmat jelenti, bizonyára itt is efelé tendál a dolog. A történet lényege, hogy Jokert kiengedik a hírhedt Arkham Elmegyógyintézetből, hogy aztán visszatérjen Gotham Citybe, ahol korábban felépített bűnözői birodalmának már csak foszlányait találja. A kínosan mókás, sajátságos morbid humorral és furfangos szadizmussal megáldott antihős eldönti, hogy leszámol azokkal, akik szétverték egykori birodalmát, melyet persze újra akar építeni. Megindul a kegyetlen bosszúhadjárat, melyről az említett kiadói ajánlóban ezt olvashatjuk: „Hamisítatlan Joker-stílusban levezényelt hadjárat veszi kezdetét bosszúállással, gyilkosságokkal és eszelős bűntényekkel. A Bűn Bohóc Herceg visszaköveteli a jussát és megfizetnek ellenségei: Pingvin, Rébusz, Kétarc és persze Batman is.” Persze az ajánló elején jelzett „Joker-kultusz” ugyanolyan, mint a „Batman-kultusz”, hiszen kicsik és nagyok egyaránt a jó győzelmét akarják, csak, hogy egy ideje már elég kétséges, hogy valójában ki is a jó és ki a rossz ezekben az akció-krimikben. Ezt a permanens kételyt a képregények megfilmesített változatai is fenntartották, főként amikor Gotham City fura külsejű gonosztevőit olyan filmcsillagok alakították, mint többek között Jack Nicholson, Jim Carrey, Tommy Lee Jones, Heath Ledger vagy legutóbb Joaquin Phoenix. A most ajánlott képregény kiadvány alkotói – Brian Azzarello, Lee Bermejo, Mick Gray és Patricia Mulvihill – is fenntartják ezt a hagyományt, foglyul ejtve így az olvasókat egy jóidőre. A képregény magas minőségű kockáin szemünk elé táruló sztori pedig egészen lenyűgöző.