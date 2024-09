Minden Szent István-díj-átadó a teljes magyarság ünnepe, hiszen az elismerés minden esetben olyan személynek szól, aki az összmagyarság életét jelentősen befolyásoló módon alkotott, dolgozott a Kárpát-medence javára. A konkrét Szent István-díj Melocco Miklós, első szent magyar királyunkat ábrázoló kisplasztikája. A huszonötödik, idei évforduló jó alkalom volt arra, hogy nemcsak a díjazott, és mellette emlék­éremmel kitüntetett személyek kerüljenek a figyelem középpontjába, de az a könyv is, mely az alapítástól beszéli el a Szent István-díj történetét, mutatja be az elismerésekre szánt személyeket, meséli el a díjátadó ünnepségek menetét és magát a díj odaítéléséről is elárul sok mindent.

Az idei Szent István-díjat Farkas Bertalan kapta

Fotó: Ternován Zoltán / Forrás: Beküldött

A díj alapítója, Bihari Antal nagy műgonddal és professzionális szakemberek egy kisebb csoportja révén állította össze a kötetet, melyben olyan speciális dokumentumok is láthatók, mint többek között a Nemzeti Múzeum Értéktára igazgatójának Prokopp Máriának írt levele, melyben arról értesíti, hogy szeretnék ha gyűjteményüket az utókornak szánva gazdagítaná egy Szent István-díj, illetve ugyancsak megtalálható a kötetben az elismerést gondozó alapítvány nyilvántartásba vételének dokumentuma, továbbá azt a védjegyokirat, mellyel a hatóság szellemi tulajdonként ismeri el a Szent István-díjat. A nagyon sok fotóval illusztrált könyv alkotói többek között kitérnek az alapító Bihari Antal munkásságára, különböző társadalmi és szakmai pályafutása fontos állomásaira, kitüntetéseire, miként a díjat jelentő szobor alkotója, Melocco Miklós biográfiájára is.