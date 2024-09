A Depeche Mode tatabányai rajongói klubja az idén már a fennállásának 34 éves évfordulóját ünnepli, így alapítói és vezetői büszkén mondhatják, hogy még mindig aktívan működik. Sok munkájuk volt benne az évek során, igaz, a zenekar rajongóinak sem kell kétszer mondani, hogy ideje újra megtölteni az otthont adó szórakozóhelyet . Ezúttal a Roxxy-t szeptember 14-én, szombaton.

A tatabányai Depeche Mode rajongói klub nem csak fennmaradt 34 éven keresztül, de még ma is vibrál. Az elmúlt években is rendszeresen szerveztek eseményeket, összejöveteleket, ahol a régi és új tagok találkozhattak, és együtt ünnepelhették a zenekar örökségét. A klub tagjai számára külön öröm, hogy a Depeche Mode továbbra is aktív, és új albumokkal és turnékkal örvendezteti meg rajongóit.

A vezető, Kovács Krisztián szerint a klub titka talán abban rejlik, hogy tagjai és követői egy olyan közösséget alkotnak, amelyet a közös szenvedély kovácsol össze. A tatabányai klub nem csupán egy platform, ahol megoszthatják zeneszeretetüket, egy kapcsolódási pont is, ahol barátságok szövődhetnek, emlékek születhetnek.