Kakuk Tamás, a Tatabánya Alkotó Művészeiért Alapítvány kuratóriumának elnöke köszöntötte az érdeklődőket, majd Reichert Gábor irodalomtörténész, az Új Forrás folyóirat munkatársa faggatta a két főszereplőt: Sopotnik Zoltánt, az idén ötven esztendős József Attila-díjas írót, valamint Szénási Zoltán irodalomtörténészt, az Új Forrás szerkesztőjét.

Sopotnik Zoltán Cigányvég és Szénási Zoltán Csak a szavak maradnak könyvbemutatójának közös plakátja

Forrás: Tatabánya Alkotó Művészeiért Alapítvány /Facebook

A két kötet bár tartalmában, műfajában teljesen eltérő, mégis mindkettőben van helyi jellemző: a Sopotnyik Zoltán Cigányvége valahol Tatabányán, azon belül Mésztelepen és környékén játszódhat, Szénási Zoltán Csak a szavak maradnak című válogatott tanulmányainak, esszéinek, kritikáinak címlapján pedig a tatabányai vasútállomás fotója szerepel.

Sopotnik Zoltán kötetének címe Cigányvég lett, de csak részben foglalkozik a cigánysággal. Mésztelepi képek is fellehetőek benne, ám inkább a költő hithez fűződő viszonyát hivatott bemutatni. Ennek kiinduló pontja Ladik Katalin egy sora:

Itt tegnap lezuhant egy angyal.

Ez indította el a kötet gondolatiságát, s az első vers első sora is egyben. Valaki, a főhős, aki lehet akár a szerző is, arra lesz figyelmes Tatabányán, hogy egymás után hullanak az égből az angyalok. Sopotnik Zoltán a Bibliában is talált erre utaló sorokat, például mennyből kiűzött angyalokat, s innen már csak egy lépés volt eljutnia Énokig, akit megkértek a földön rekedt angyalok, hogy járjon el Istennél annak érdekében, hogy visszafogadja őket.

– Nem lehet tudni, hogy ki Énok a kötetemben. Lehet, hogy én, vagy más, lehet, hogy éppen ő jegyzi fel a lezuhanó angyalokat. A Cigányvég pedig utalás Mésztelepre, ahol dolgozom. Elsőként Angyalkaparó lett volna a kötet címe, de szerkesztőm, Pollágh Péter javasolta a Cigányvéget. Ekkor állt bennem össze a kötet íve, s érkezett meg az alcím is: felszámolás alatt álló versek.

Szénási Zoltán Csak a szavak maradnak című kötete 2017 és 2023 között megjelent válogatott tanulmányokat, esszéket, kritikákat tatalmaz. Bevezetőjéből olvasott fel néhány sort a szerző, amely több szempontból is kötődött a helyhez, ahol éppen cigánylecsó rotyogott a kondérban. Lecsókönyv lett volna ugyanis eredetileg kötetének címe.