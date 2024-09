Az 50 pluszosoktól fiatalabbak egyrészt már rádiós szereplésére sem emlékeznek tán, de arra, hogy Boros Lajos nemcsak szpíker, showman, de zenész, parodista és író is volt, arra végképp nem.

Boros Lajos könyve érzékletesen mutatja be a korabeli rockéletet

Fotó: P.Z.

Pedig így volt: a 70-es és 80-as években egyszemélyes „zenekara”, a Satyrock (ejtsd, tetszés szerint szatyrok vagy szatírok) néven lépett fel gitárjával nyakában. Először a korszak akkor államilag támogatott műfaja, a pol-beat keretein belül komponált és koncertezett, később még musicalek társszerzőjeként is jegyezték nevét. Jellegzetes karaktere, a humort lépten-nyomon közléseibe beépítő szellemi alkata predesztinálta egy regény, egész pontosan egy kisregény megírására, melynek a Sakálok címet adta. Az 1983-as kiadású könyvben egy akkoriban a média által sokat tárgyal téma: a rockzenei extázis állt a fókuszban.

A végletekig túlmisztifikált akkori könnyűzenei életet Boros egyes szám első személyben mutatja be az alapvetően kezdő, de nagyon tehetséges rockzenekar szólógitárosa szemszögéből. Egyszóval egy olyan srác perspektívájából, akivé akkoriban oly sokan akartak válni a tinédzserkorú fiúk körében. Süni a főhős nem is akárhogy válik egyik pillanatról a másikra a rajongók és a kritikusok, no meg a médiamogulok, rockmenedzserek abszolút kedvencévé: koncertjük közben valamiféle rohamot kap, ami épp egy remek ívű gitárszólóval ötvöződik.

Süni elterül a színpadon, mindenféle eksztatikus rángások, vonaglások közepette révületbe, extázisba esik, amitől mindenki megőrül, a szó jobbik értelmében, mi több, az addig háttérbe szorított Sakálok együttes egycsapásra híres lesz, címlapokon szerepelnek, a riporterek elözönlik a banda koncertjei előtt és után az öltözőjüket, a lemezgyárak pedig szerződésekkel tukmálják őket, az őrületes siker, pénz, nők, csillogás pedig hát mit lehet mit tenni, kikerülhetetlen.

Boros Lajos addig ismeretlen félirodalmi, laza és közvetlen hangnemet felvonultató stílussal tudósít a 40 évvel ezelőtti magyar könnyűzenei élet bugyraiból, markáns humorral és nem kevés szatirikus felhanggal. A regény témája a manapság tapasztalt médiavilág miatt tulajdonképpen ma is aktuális, egy remek pikareszk darab.

Csillag: 5