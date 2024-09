Sipos Zoltán nem szeret beszélni a fotóiról, azt szeretnék, ha inkább a fotói mesélnének róla. Már két albumot kiadott Tatán készült fotóiról, de most egy kiállításon is megcsodálhatják az érdeklődők a műveit. A hangulatos fotók Tatának egy olyan oldalát mutatják meg, amik legtöbbször rejtve maradnak még a helyiek elől is.

Sipos Zoltán fotóművész kiállítását a talentum iskolában nézhetik meg az érdeklődők októberig

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

A tökéletes pillanat nagyon ritka. Minden fotós azt az egy pillanatot szeretné megörökíteni, amikor minden tökéletes egésszé áll össze. Sipos Zoltán képei ezeket a tökéletes pillanatokat ragadják meg. A fények játéka, a leszálló köd mögé burkolódzó táj, vagy pont a víz nyugodt harmóniája mind egy-egy elkapott tökéletes pillanatot tükröz. A fotókiállítást a Tatai Talentum Gimnáziumban nézhetik meg az érdeklődők októberig.

Ködbe burkolódzó kiállítás

A fotóművész a Kemma.hu-nak elmondta, hogy nem tájképeket készít, hanem inkább dokumentális fotókat. Tataiként szívesen fut a városban és közben van ideje megfigyelni az adott napszak, vagy évszak apró csodáit, és sokszor akad rá egy addig rejtve maradt helyszínre. Bár elmondása szerint főleg azokat a helyeket szereti Tatán, ami kevésbé ismert, fotóin vissza-vissza köszön az Öreg-tó és a Cseke-tó víztükre. Azonban mindig újabb-és újabb oldalát mutatva meg a jól ismer tájnak.