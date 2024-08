A Szent István Napok keretében megtartott előadást az első szent magyar király szülőhelyétől nem messze, a Várhegy alatt lévő Erzsébet-parkban tartották, ahol a felállított színpadon augusztus 19-én este csendültek fel a leghíresebb magyar rockopera dalai, így például a Te kit választanál? című is, amelyről videót is találnak olvasóink cikkünk végén. A mintegy másfél órás István, a királyt a Crescendo Music Management professzionális látványvilággal, lenyűgöző technikával, bámulatos színpadi és díszletelemekkel, és a rock- és metal világában megszokott pirotechnikai effektekkel hozták létre. A produkció lenyűgöző kivitelezése, hang- és látványvilága hűen igazodott az alkotók által megálmodott eredeti üzenethez.

Feke Pál rendezésében, rockkoncert formájában tért vissza Esztergomba a Szent István és Koppány hatalmi harcát feldolgozó rockopera

Fotó: P.O.Z. / Forrás: 24 Óra

Az előadást ezrek élvezték közvetlenül a színpad előtt, de parkban felállított hatalmas kivetítőkön is sokan követték a fellépést, amely semmilyen tekintetben nem maradt alul a külföldi és hazai sztárzenekarok koncertjein megszokott hang- és látványvilág magas szintjétől, minőségétől.

A rockopera esztergomi előadása ezúttal egy jubileumhoz is kapcsolódott, a Királydombon 41 éve mutatták be először az István, a királyt, melyben akkor Pelsőczi László címszereplő (énekhangja Varga Miklós) mellett többek között Nagy Feró, Deák Bill Gyula, Vikidál Gyula, Berek Kati, Viktor Máté, Sebestyén Márta, Szakácsi Sándor, Balázs Péter, valamint Szörényi Levente zeneszerző és Bródy János szövegíró is szerepelt.

A Boldizsár Miklós Ezredforduló című drámája alapján készült István, a király a most látott változatban Feke Pál, Dolhai Attila, Malek Andrea, Miller Zoltán, Szomor György, Serbán Attila, Vágó Bernadett, Jegercsik Csaba, Barát Attila, Sándor Dávid alakította a mű főbb szereplőit, közreműködött a Crescendo Music Orchestra.

22 év után tért vissza Esztergomba Szent István és Koppány

Érdekesség: 2002-ben a színpadi változatot is bemutatták Esztergomban, az akkori nyári játékokon. Akkor Tóth Sándor, Császár Angela, Csomor Csilla, Gazdag Tibor, Kaszás Attila alakította a főbb szerepeket.