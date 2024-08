Ehhez tényleg elég belépnünk egy templomba, máris láthatjuk, hogy az egykori építő-tervező a szent geometriának rendelte alá alkotását. Komáromy Zoltán Szakrális geometria című könyve ezt a nagy témát járja körül, de nem a száraz tudományosság sűrűjét kínálva, hanem az érdekfeszítő és könnyen fogyasztható ismeretterjesztés kívánalmainak megfelelően.

A kötet egyik első tanulsága, hogy ma már kevésbé veszik alapul az épületeket, tárgyakat megálmodó, megtervező szakemberek a Sacra Geometria-t, a vallás már nem dominál az építészetben. A kötetből többek között kiderül, hogy mi a tudomány és a spiritualitás kapcsolata, hogy mit jelent: „ég és föld násza a szakrális geometria nyelvén”, hogy mi az az isteni arányosság, vagy hogy mik azok a gótikus mandalák. A könyv számos közismert építményen keresztül mutatja be a témát, így többek között a magyar Parlamentet is, melyről nem is hinnénk, miféle szakrális geometriai titkokat rejt, illetve, hogy milyen spirituális gondolatok mentén építették meg olyanra, ahogy ma ismerjük. A kötetben külön fejezetet szántak a Szent Koronának, melyet a sokatmondó „Nemzeti jelképünk a számok, a formák és az aránymetszés tükrében” címmel láttak el. Érdekesség, hogy az is külön fejeztet kapott, hogy milyen geometriai kapcsolatban áll egymással a magyar Parlament és a magyar Szent Korona.

A kötet előszavában ezt írja a szerző: „A geometria kedvelőjeként mindig is csodáltam a piramisokat, valamint az ősi megalitikus építményeket. Az utóbbi évtizedben azonban rájöttem, hogy nem kell ahhoz Angliáig, vagy Egyiptomig utaznunk, hogy különleges dolgokat láthassunk. Elég csak szűkebb környezetünkben figyelmesen körülnéznünk, kicsiny hazánk legalább annyi kincset rejt magában, mint más egzotikus helyszínek. Sőt, valójában nagyon is büszkék lehetünk kulturális örökségünkre. (…) Művemben több olyan meglátás és összefüggés is található, amelyről másutt nem olvashatnak. Ne tévessze meg a kedves Olvasót, a színes album jellegű kivitel a sorok között és mellett reményeim szerint sok hasznos geometriai, matematikai, sőt, metafizikai gyöngyszemre bukkanhat.”