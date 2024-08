Megtelt látogatókkal Esztergom belvárosa. Több mint 40 ezer ember vett részt a három napos MCC Feszten, ahol nem csak a szórakozásnak, de a tanulásnak és a kultúrának is bőben teret adtak a szervezők.

Az MCC Feszten a koncertek és a kulturális programok mellett 40 előadást, kerekasztalbeszélgetést hallhatott a közönség 160 szakértő közreműködésével

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

A rendezvény nagyobb része ingyenesen látogatható volt. Így aki egy kellemes délutánt, vagy estét szeretett volna eltölteni barátaival, családjával, vagy egy jó koncertet szeretett volna meghallgatni, esetleg egy finomat szeretett volna enni, az is megtalálhatta a kedvére való helyet a fesztiválon. Aki pedig tanulásra vágyott, vagy a világról való ismereteit szerette volna tágítani, annak a fesztivál három napján több mint 40 előadáson, kerekasztal-beszélgetésen, szakmai programon több mint 160 előadó nyújtott új ismereteket.

Kultúra és politika az MCC Feszten

Az MCC Feszten komoly, a magyar közvéleményt is foglalkoztató témák is terítékre kerültek. Az amerikai elnökválasztást sokan hazánkból is követik, hiszen az eredmény nagyban kihathat hazánk sorsára is. Az egyik vasárnapi beszélgetés a tengerentúli elnökválasztás esélyeiről szólt. A Rákóczi színpadon többek között Stumpf István MCC Műhelyvezető, a Miniszterelnök Stratégiai Tanácsadó Testületének tagja és Mark Milosch Történész, jogász és a nemzetközi kapcsolatok szakértője; az Egyesült Államok Európai Biztonsági és Együttműködési Bizottságának volt kabinetfőnöke beszélt arról, hogy idén novemberben az Egyesült Államok újabb sorsdöntő, tragédiákkal és izgalmakkal teli választás elé néz.