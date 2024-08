A budapesti Petőfi Irodalmi Múzeum volt a helyszíne a minap annak a különleges könyvbemutatónak, amelyen a vendégek megismerkedhettek a Nyarak Marieliesellel című könyvvel, amelynek alapja Marieliesel saját és befogadó családja közötti levelezés.

A kis Marieliesel útlevele. A kislány akkor még nem tudta, második családot is kap a gyermekmentő vonatnak hála

A dokumentumregény először Hollandiában jelent meg 2007-ben, Zomers met Marieliesel címmel. Az írói: Lietje és Marie-Jeanne van Hövell tot Westerflier. Mindkét hölgy annak a van Hövell házaspárnak, Ernestnek és Miesje-nek az unokája, akik a könyvborítón is látható négy fiuk mellé, saját lányukként fogadták Marielieselt a nyári hónapokra, éveken át. A magyar kiadást Orbán Gábor fordította, és az Artisz adta ki.

Marielieselt nem feledte holland családja

A 8 éves lány egyike volt annak a sok ezer gyermeknek, aki félve és remélve vonatozott Magyarországról Hollandiába, egy ismeretlen családhoz. Nem tudhatta, hogy olyan köteléket alkot majd a saját és a befogadó családja között, amely vérség nélkül is túléli őt, több nemzedéken át. A van Höwell házaspár egyik dédunokája a Marieliesel nevet kapta. A holland család 14 tagja jelent meg a könyvbemutatón, amelyen a Tatai Református Gimnázium diákjai is közreműködtek, és amelyre a Héregen élő, országszerte ismert és szeretett házaspár, Levente Péter és Döbrentey Ildikó is ellátogatott.

Dr. Réthelyi Orsolya a gyermekvonatok kutatója Az ELTE néderlandisztikai tanszékvezetője, dr. Réthelyi Orsolya lendületes előadása rámutatott a könyv történelmi és kulturális jelentőségére. Elmondta, hogy a Vöröskereszt jóvoltából az 1920-as években mintegy 60 ezer lesoványodott gyermeket juttattak el a gyermekvonatok öt nyugat-európai országba, köztük Hollandiába, hogy feltáplálják őket. A levelezésben hitelesen jelenik meg a két ország akkori kapcsolata. Izgalmas benne a nyelvek sokasága, az árnyalt megszólítás és az érzelemgazdag nyelvezet.

Marieliesel, aki később egy bányamérnökhöz ment feleségül, vele, Horváthy Lóránddal 1959-ben költözött Tatabányára. Itt is hunyt el 1986-ban. Ságvári úti lakásában a lánya, Erzsike ezután bukkant rá 177 levélre, amit a két család küldött egymásnak.

– Megpróbáltam elolvasni a leveleket, de nem értettem a holland szövegeket – meséli lapunknak. – Borzasztóan sajnáltam volna, ha elkallódnak vagy elégetjük őket, így hát elküldtük a holland családnak – idézi fel emlékeit. Mi rengeteget köszönhetünk nekik. Rengeteget segítettek még az én gyerekkoromban is; de hozzáteszem, hogy soha nem kértük ezt.