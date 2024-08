– Az éves nem biztos, hogy ínséget, vagy bőséget hozott a következő évre, tehát nagyon megadták a módját és sokat kellett imádkozni. Most is megadjuk a módját a lehetőség szerint. Az alakorbúzából készült kalapomat ünnepélyesen megemelem az anyaföld, a természet előtt és ezzel kezdjük el az ősbúza aratását. Ezzel visszamegyünk kicsit az időben – mondta az alapítvány titkára, aki azt is elmondta, hogy hogyan aratták őseink egykor a búzát.

– Az aratás során marokra fogok annyi egymáshoz közel álló búzát, amit az arató sarlóval levágok. Majd ezt összegyűjtve később hántolunk és őrlünk, az elkészült lisztből pedig készülhet a kenyér – mutatta be az ősi eljárást Cumpf Attila.